甜甜小記│吳創木愛馬情切

從事飲食生意的馬主吳創木和太太黃紋，對賽馬運動持濃厚興趣，他們把養馬的熱情感染下一代，他們的兒子吳少庭與新抱任綺琳，以及女兒吳少鸞近年亦加入馬主行列。吳氏一家所養的馬，皆以「辣」字命名，目前養有「辣得快」、「辣得金」、「辣得爽利」和「辣得準」。吳創木一家真正愛馬，除了願意照顧各匹「辣」系退役馬終老，妥善安排各駒退役後生活外，吳氏一家人也不時前往馬房探馬，視賽馬為理想的家庭活動。

小記自幼哮喘和鼻敏感，若然要入馬房採訪，需要隨身帶鼻敏感藥旁身，以防吸入馬毛鼻敏感發作打噴嚏。「辣」系掌舵人吳創木對小記表示，他也有鼻敏感，但為了一個原因，堅持入倉不戴口罩。吳創木解釋說：「對於我來說，馬匹是很有靈性的動物，當我探望牠們，牠們會認得我，表現得很雀躍。我有鼻敏感，馬毛有機會令我的鼻子感到不適，但我為了讓每一匹馬更容易記住我，我多數不戴口罩探馬。說來神奇，如果我戴口罩探望牠們，牠們好像不太認出我；但當我除下口罩，牠們便立即認得我，我很喜歡與心愛的馬多一點人馬互動。」

吳創木一家人平日話題亦圍繞賽馬，視賽馬為家庭節目，不時一同入場觀賽及入馬房探馬，若然有「辣」系馬試閘，他和太太一早前往晨操，觀看愛駒試閘。吳創木說：「賽馬是我們一家人的共同話題，我和太太更對這項運動有着濃厚興趣；有些朋友喜歡玩麻雀，或其他興趣，而我則沒有什麼嗜好，只對賽馬運動有濃厚興趣。我和家人視每一匹馬為親人一樣，只希望馬匹健康，一切安好，我便心滿意足，如果旗下馬幸運地取勝，我們可以享受馬匹勝利所帶來的喜悅，更是最好不過。」

在一眾「辣」系馬當中，小記最有印象是多捷馬「辣得喜」，賽後小記因為訪問此馬馬主，因而認識吳創木和其家人，包括其子吳少庭，而後者性格友善謙虛，與我們不少馬經記者和攝影記者都是好朋友。「辣得喜」是吳創木和兒子吳少庭當年一齊去澳洲出席神奇百萬拍賣會揀選回港，此馬獲得七捷，為吳家帶來一次又一次快樂體驗。「辣得喜」退役後，吳氏一家人把馬兒運往新西蘭頤養天年，數年前該駒因健康及年老問題已與世長辭，但牠退役後便在當地的大草原過着愉快的生活，總算沒有遺憾，吳家願意照顧各匹「辣」系馬終老，是很好的馬主。

陳嘉甜

