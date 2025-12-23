亨利拆局│練馬師王吼沈集成

十二月進行了六次賽事，封王門檻開始提升，除了姚本輝在十四日得24分封王，分數較低之外，其餘都是三十幾至四十分，甚至方嘉柏在月初奪46分，當晚佢勁奪兩贏四位，風頭一時無倆！踏入季中階段，看來多個倉口都加強部署，今次谷戰跑九場，揀選投注目標也要稍為提高門檻。

各倉當中，羅富全場場出馬最矚目，計馬匹質量亦有機會奪三十分以上，可作捧場選擇。但由於估計賠率偏熱，博分頭不妨考慮沈集成，佢出馬八匹亦大陣仗，部分馬匹雖欠缺競爭力，但當中幾駒有近績支持，若果有幸齊奪12分，成哥隨時爆冷封王。

重點爭分馬方面，「喜蓮勇感」上仗能造靚段速贏馬，確信佢近況夠弗，今次排五檔，基本因素良好，過往負135磅曾上名，有權再贏。「志醒大將」上仗初降五班即有養眼走勢，若非搵位論盡可更接近，開氣後可期更好。第六場雙龍出海，「浪漫戰神」愈輸愈近；「龍文鞭影」跑長途要估，但勝在夠弗，兩駒都有機會爭分。

目標：沈集成

賠率：6

全日惡馬 第九場：喜蓮勇感

練馬師王最佳投注時機：第一場前