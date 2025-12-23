廖事如神│「川河動駒」易廄求榮

國際賽告一段落，眾馬迷焦點紛紛投向三冠系列及四歲系列。「浪漫勇士」或留港與「遨遊氣泡」爭奪三冠寶座，勢必激戰連場。而四歲精英亦開始湧現，暫呈「白鷺金剛」、「小鳥天堂」與「美麗星晨」三駒分庭抗禮，值得期待。

第四場，雖說四班千二米拆三組，但此場整體水準不俗。「鈁糖武士」在港所有上名成績均於此程取得，近仗連場跑田草及泥地卻都所負不遠，經過一輪減分，今場落班配黃智弘減輕負磅，以其班底加出戰首本路程，屬鶴立雞群。縱只相隔上場九日，賽前仍出大圈單跳，搏殺味甚濃，贏面高唱入雲。「維港激流」上季尾與三班頭馬「至尊瑰寶」及「勇霸龍」跑近，上仗重返四班即上名。再戰同程續配紀仁安，同樣可爭。「紅錢到」數次陣上領放均最後被趕過，幸得潘頓續垂青，隔兩周再出誓拼個明白。「金運來」略反覆而勝在主動，排五檔可爭。

第八場三班千二的選馬範圍較窄，「川河動駒」之前在沈廄時，早已征服三班，惜後來肌腱受傷而影響進度，今季轉至游廄於第二仗已交出亮眼追勢殺入一席，而148場次的亞軍「錶之極光」其後再獲一冠一亞，第五名「友愛心得」再出亦補中，證明賽績水準不俗，今重戴眼罩或帶來新鮮感，三班弱組有權突圍。「安康萬里」連場奮戰後，絲毫未見低落，惟評分上升至新高，作配較安心。「乘數表」已證明可克服谷草，上仗受困未能望空，今場再排內檔有冷味。「輕功猛男」身處三班較弱組別，狀態火熱難捨棄。

廖浩賢精選

第四場 1 鈁糖武士 拖 2 維港激流

8 紅錢到 10 金運來

第八場 bm 川河動駒 拖 2 安康萬里

3 乘數表 4 輕功猛男