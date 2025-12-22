祖馬龍心水│「安康萬里」必然選擇
更新時間：18:50 2025-12-22 HKT
世界一切總有規律，物理學上稱為慣性。平凡嘅禮拜二有馬跑，就好似有一雙無形之手，以外力推住屁股向前行。
今次谷草賽事跑九場，似係聖誕節前夕向馬迷送禮物，因為有好幾場賽事，祖馬龍覺得局勢頗為清晰。唔單止祖馬龍有揀馬方向，第八場就連何澤堯都有明確選擇。
留意第八場賽事，何澤堯上次先後為「安康萬里」同「精彩駿將」贏馬交代，不過今次就揀前駒上陣。今季，何澤堯最輕負磅試過120磅，無辦法，佢人生得高，呢個係先天條件，就算唔食飯唔飲水，都無可能做到超輕磅。不過，就算做唔到超輕磅，都有做唔到嘅玩法，正如布文亦一樣，所以何澤堯唯有一條心揀騎「安康萬里」。
今季，「安康萬里」出賽三次獲兩冠一亞，連場都交出高水準，即使今次孭131磅，仍然非常有競爭力。假設，就算佢本人做到超輕磅，可以騎到「精彩駿將」，但今次升班兼排外檔，處境比較下風，點計都係騎「安康萬里」較上算。
第四場 8 紅錢到 1 鈁糖武士 6 翠湖烈風
第八場 2 安康萬里 4 輕功猛男 10 精彩駿將
