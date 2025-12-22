Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

祖馬龍心水│「安康萬里」必然選擇

名家專欄
更新時間：18:50 2025-12-22 HKT
發佈時間：18:50 2025-12-22 HKT

世界一切總有規律，物理學上稱為慣性。平凡嘅禮拜二有馬跑，就好似有一雙無形之手，以外力推住屁股向前行。

今次谷草賽事跑九場，似係聖誕節前夕向馬迷送禮物因為幾場賽事，祖馬龍覺得局勢頗為清晰。唔單止祖馬龍有揀馬方向，第八場連何澤堯都有明確選擇。

留意第八場賽事，何澤堯上次先後為「安康萬里」同「精彩駿將贏馬交代，不過今次就揀前駒上陣。今季，何澤堯最輕負磅試120辦法，佢人生得高，呢個係先天條件，就算唔食飯唔飲水可能做到超輕磅。不過，就算做唔到超輕磅，都有做唔到嘅玩法，正如布文亦一樣，所以何澤堯唯有一條心「安康萬里」。

今季，「安康萬里」出賽三次獲兩冠一亞，連場都交出高水準，即使今次孭131磅，非常有競爭力。假設，就算佢本人做到輕磅，可以騎到「精彩駿將」，但今次升班兼排外檔，處境比較下風，點計都係騎「安康萬里」較上算

第四場    8      紅錢到    1      鈁糖武士        6      翠湖烈風

第八場    2      安康萬里        4      輕功猛男        10    精彩駿將

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
01:14
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
影視圈
5小時前
趙世曾70歲舊愛姚煒風采完勝女兒 曾因趙式芝同性婚姻撞牆斷絕關係 母女現況曝光
趙世曾70歲舊愛姚煒風采完勝女兒 曾因趙式芝同性婚姻撞牆斷絕關係 母女現況曝光
影視圈
7小時前
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
影視圈
6小時前
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
飲食
7小時前
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
2025-12-21 16:00 HKT
旺角公公婆婆當街討吃 聲稱金融海嘯失去一切 仗義港女請食飯解困：寧願被呃都要幫
旺角公公婆婆當街討吃 聲稱金融海嘯失去一切 仗義港女請食飯解困：寧願被呃都要幫｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
屋邨紅杏出牆式晾衣大法 居民另闢蹊徑曬衫嚇壞路人 網民看穿背後慘情原因
屋邨紅杏出牆式晾衣大法 居民另闢蹊徑曬衫嚇壞路人 網民看穿背後慘情原因｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
寶蓮禪寺第八代住持凈因大和尚圓寂 享年62歲
寶蓮禪寺第八代住持凈因大和尚圓寂 享年62歲
社會
7小時前
「魚檔大盜」長沙灣元朗連環落手 疑偷錢偷手機 苦主尋人：家母大量珍貴回憶喺電話
「魚檔大盜」長沙灣元朗連環落手 疑偷錢偷手機 苦主尋人：家母大量珍貴回憶喺電話｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
內地明年2月起禁止拒收現金 助維護人民幣法定貨幣地位 中港消費者讚好
內地明年2月起禁止拒收現金 助維護人民幣法定貨幣地位 中港消費者讚好
宏觀經濟
6小時前