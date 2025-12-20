亨利拆局│練馬師王吼告東尼

目標：告東尼

賠率：22

全日惡馬 第六場：加州勇勝

練馬師王最佳投注時機：第一場前

上期蔡約翰終於發威，埋單奪兩冠兩亞獲36分封王，亮點是在谷草發動攻勢情況罕見，似啟示國際賽後，馬房正式展開追落後行動！今次賽事跑田草，按理蔡廄馬更有留意價值。

不過講開追落後，其實告東尼今季成績亦平常，暫時只得12W，繼上月中贏「美麗星晨」之後，守齋八日至剛戰才憑「加州活力」重開勝門，也有見底回升味道。今期東廄派十駒應戰，出兵雖然眾多，但普遍是下風馬，預期練馬師王會有肉食，決定博佢靜極思動。

重點爭分馬方面，「加州勇勝」上季813場次跑千四，於慢步速場合太遲望空，只輸一身位已露曙光，現較當時低七分，季內熱身已足，冷味盎然。「劍無情」是020強組精品，當時造超快步速搶放都只輸三身位，上仗改為留前鬥後兼受阻，可當測試性質，今次遇五班拆組提防施襲。「鐵甲驌龍」前仗跑千四蝕三疊望空，輸四身位可以接受，今次排檔內移會有較佳際遇，冷門宜吼實。