波仔至醒靈活玩│「肯佩斯」田草啱追

名家專欄
更新時間：02:00 2025-12-20 HKT
發佈時間：02:00 2025-12-20 HKT

下月開始田草賽事增至十一場，點解四班報名馬塞車？其實馬口並未算特別增多，但因賽事緊湊，馬匹評分加得慢、減得快才是主因，縱然場次多咗，但不少質新馬未及水準已安排上陣，跑兩仗已經降到去四班尾。另一情況為自購馬來港後，未適應水土便出賽，兩、三仗後已接近降班，久而久之便囤積在四班。

是日跟上季國際賽後的日賽相同，採用C+3跑道，當日彎位走三疊開外馬匹完全無運行。今次喜歡一匹已納入正軌的自購馬，為第十場「肯佩斯」，前仗在泥地賽跑入亞席，一來當晚泥地利追，而且步速頗快，令有點氣量的牠會受惠：二來，上季牠跑得最好一仗為總場次723，在田草千二米劣勢下也追得好，反映具備相當質素。

今季「肯佩斯」初出，同樣在草地賽追贏，再看上仗跑泥地一哩，守好位下鬥竄勁唔多追，估計性能屬草優於泥。

今賽前廄主安排「肯佩斯」再到從化操練，查看季內兩次入位前都有相若部署，馬匹體重亦降回贏馬時相若水平；今場前置馬不少，預計有正常步速，應可讓後上的牠發揮出後勁。


波仔靈活玩過關提供：

第三場 PQ    2 3 4 5
第五場 二重彩    6複式馬膽拖1 2 4 9
第十場 WP    6
混合過關三串七    共188注

