Dickson心水│「創科群英」周六冷品

賭馬的人常說︰「星期六跑馬一定爆冷！」事實是否如此？筆者不太清楚，但今個賽日確有不少熱門缺乏根據，決定博一博，嘗試提供有爆冷機會的馬匹給大家。

第六場四班1400米，「創科群英」上季第二仗初跑此程交出追勁得第五。今季首回合再戰千四，偏偏遇上軟地場合只得第七。然而，牠接戰能提升名次得殿軍，以頸位之差輸給「開心五月」，再看同樣後上的「心雄雄」與「金鑽精靈」，再出雖然麻麻，但隔仗亦跑入三甲，隱約暗示牠們已在有利評分區，但要進步才能獲勝。「創科群英」近兩戰選擇增程跑1600米，結果獲一季。今次縮程再臨，遇一批弱旅要留神。

第十場三班草地1400米，「狼來了」上仗閘前瘋狂落飛，最後落至32倍卻跑第七，但直路於大外疊交出凌厲追勁，這次捲土重來，若再落飛，可能真的狼來了！

第六場 11 創科群英

第十場 12 狼來了