甜甜小記│「天蓬貓」潘頓全力補中

上周日沙田國際賽日，潘頓連贏香港短途錦標和香港一哩錦標兩場一級國際賽，大戰過後，昨日谷草賽事，潘頓全晚食白果。本周末沙田賽事，潘頓手握重兵，相信能重啟贏馬氣勢。第七場四班千六米的「天蓬貓」上場初次增程一哩，於潘頓胯下入位，表現是馬兒在港最佳的一次，今次潘頓繼續策騎，全力補中。

小記日前訪問「天蓬貓」馬主歐志浩，他說：「我希望『天蓬貓』抽到一個好檔，出閘順利，萬事如意，希望跑出好成績。」結果「天蓬貓」抽八檔起步，雖然檔位稍微偏外，相信潘頓可以克服，幫到馬兒發揮。

另外，潘頓貴為冠軍騎師，他騎的初出馬自然值得吼實，尤其是「包裝」系馬，因為潘頓曾經為不少初出的「包裝」系馬建功，如「包裝戰將」、「包裝天將」、「包裝伯樂」在港首戰都配潘頓贏馬。周末出爭第四場四班一千米姚廄「包裝明將」上場在潘頓胯下一出即勝，贏來有餘未盡，周末人馬原庄配搭再戰，有力再下一城；而同日第六場四班千四米的「包裝天王」亦值得留意，此馬今場在港初出配潘頓，能獲潘頓垂青，自然望多兩眼，未知能否如「包裝明將」般，在港首戰即一鳴驚人。

「包裝明將」上場在潘頓胯下一出即勝。

「包裝天王」將出戰第六場四班千四米。

陳嘉甜