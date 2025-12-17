廖事如神│「北地烈馬」落班有「航」

國際賽圓滿落幕，四場一級賽的賽果可謂意料之中。除香港瓶由級數較高的「同工之妙」奪冠，其餘三場均由香港三強守住。賽後有論調指香港未有好馬接班屬言之尚早，即使一級賽中無異軍突起，但不代表無新星靜待爆發。

第五場四班千二，不少參戰馬均有近績。重返四班的「北地烈馬」上季出道時三歲，經過三場條件限制賽後轉戰谷草，旋即於同場同程交出好表現，及後更兩度於此程贏馬；升上三班後雖未有承接，但重返四班兼潛力未盡，今仗應有勝算。「勝多多」路程專家且日漸進步，復課狀態依然理想，續配最佳拍檔霍宏聲，加分後仍可爭位。「雷神太保」於此程一再跑近，於四班總算站穩陣腳，但礙於處女馬配潘頓一定成熱，作配更合。「比特星」實而不華，麥道朗早前親試表現不俗，暫時性能上仍相對均速尺寸，排四檔跟好位應有助發揮。

第九場三班一哩，不少馬曾勝同程。「南區之星」初跑谷草一哩贏得輕鬆，路程性能毋庸置疑，上仗排十二檔起步，負頂磅全程走三疊才走樣，試閘步頭爽朗有力，休息四周後再臨陣，檔位大幅內移形勢轉佳，加上跑法機動，值得倚重。「有財有勢」上季兩捷後評分似飽和，今季卻一再交出強橫後勁追近，復課工夫一式一樣，老蔡務求保持馬匹狀態平穩，馬匹忠心例追一段，要拖。「勁好運」乘勇打疊兩W，上仗贏馬姿態甚驚人，評分大幅上升，要打疊三捷並不容易。「勁進駒」若能盡早切入，隨時跑近。

廖浩賢精選

第五場 1 北地烈馬 拖 2 勝多多

6 雷神太保 7 比特星

第九場 2 南區之星 拖 4 有財有勢

6 勁好運 12 勁進駒

