祖馬龍心水│「巴閉佬」冷P當W賭

祖馬龍身邊有一堆馬評家老友，大家經常舌劍唇槍，爭論各自對心水馬與騎師嘅睇法。友人發表杜苑欣嘅評論，嚟咗香港之後，佢係耐唔耐都爆啲無厘頭馬出嚟，但老老實實，大家讚來讚去，都係讚佢手瓜起𦟌、平衡力好，之後就讚佢巾幗不讓鬚眉。不過，喺香港呢個競爭激烈嘅馬圈，要站穩確實非常困難，杜苑欣都話唔排除會喺香港發展，大家拭目以待，睇下仍有無大馬房關照！

今次心水係第四場「巴閉佬」，部署絕非無的放矢。一節淡三墟之下，今期出賽馬水準尚可，同場有幾匹贏過嘅對手，但祖馬龍判斷佢哋並唔超級。反而「巴閉佬」有可博之道，十月尾試閘走勢吸引，十一月初田草入位水準高，呢次轉場可賺級數。周俊樂今季同威哥合作雖然未有頭馬交代，但曾四次跑P，上名率剛好一半，做咗馬房殺手！不過，祖馬龍認為此馬只宜博冷位置，正路要攞番「醒目先駒」、「明亮光輝」和「本領非凡」，呢場範圍唔算太闊。

第四場：1醒目先駒、5明亮光輝、10巴閉佬

第八場：4藍地球、6好好戀愛、3精彩福星