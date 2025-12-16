甜甜小記│浪琴香港國際賽港隊三王鼎立

前日四場國際賽完滿舉行，非常精彩，三場港隊成功抵禦外隊強手勝出，保住獎盃，成績驕人。小記先祝賀在國際賽中勝出的「嘉應高昇」、「遨遊氣泡」和「浪漫勇士」馬主朋友，為香港爭光。前日馬場人頭湧湧，近5萬人入場，其中約1.3萬海外遊客，數字破歷年紀錄，可見香港賽馬運動對於海外遊客極具吸引力。其實本港賽馬的賽事水準高，馬場配套也屬國際一流，值得讓更多遊客看到和親身體驗。國際賽邀得多位海外騎師與名駒參戰，相信馬會上下都花了很多時間及心機準備，值得讚賞。

香港馬王「嘉應高昇」再一次展現馬王風範，在潘頓胯下收韁輕鬆勝出香港短途錦標，現已16連勝，向前馬王「精英大師」所創造的17連勝紀錄進發。看五歲的「嘉應高昇」今季表現如日方中，相信頭馬陸續來，令人期待。至於三冠長途王「遨遊氣泡」大戰「神志勇進」一役亦很精彩，潘頓騎功絕頂，盡顯身價；而「遨遊氣泡」鬥心驚人回氣再上，亦令人讚嘆。「遨遊氣泡」準繩得可愛，1600米至2400米亦勝任，堪稱全材馬。而「浪漫勇士」今年遠征外地後回港再展現能力，四奪香港盃破紀錄，無論這匹前馬王今季餘下日子決定再戰沙特盃或留港進軍三冠長途系列，已經教人佩服。小記覺得很幸運，可以見證香港短、中距離和長途三匹馬王級王者，三王鼎立，各有千秋。

「嘉應高昇」在潘頓胯下收韁輕鬆勝出香港短途錦標。

「遨遊氣泡」鬥心驚人回氣再上，勝出浪琴香港一哩錦標。

「浪漫勇士」四奪香港盃破紀錄。

陳嘉甜