波仔至醒靈活玩│「滿心星」施回馬槍

每個賽季的高潮，當然是一年一度的香港國際賽，今年較特別是四場盃賽都有上屆冠軍進行衛冕戰，假如齊齊勝出可謂一時佳話；另倘若「浪漫勇士」再度勝出香港盃的話，便是首匹四勝國際賽的馬匹，屆時記得為佢打氣喇。

今期六寶獎雖無多寶，但第五場及第八場可能一隻搞掂，注數不多也可動動腦筋。三T有九百萬多寶，兩個彩池都牽涉頗混亂的第六場；此場賽事的熱門馬「君子傳承」、「安可」均出自201場次，該役屬85分為上限的二千米賽事，刨馬時須注意各駒負磅與今仗之不同。

回說明日第六場，喜歡負中磅上陣的「滿心星」，上仗雖然名次倒退，但前中段步速偏慢，而尾兩段快，對後上馬極不利，而直路最後三百米才展開衝刺的牠可謂盡蝕形勢，敗績未可作準。

回看「滿心星」前仗採取前置跑法，可跟之後再於三班入位的「奔放」，甚至二班差點勝出的「非惟僥倖」同到終點，足見其近況不弱，居三班仍有周旋餘地。觀乎今仗前置馬不多，千八米排外檔起步後有足夠時間取位，「滿心星」形勢未必太差，成冷可施回馬槍。

波仔靈活玩過關提供：

第二場 WP 3 8對碰

第三場 單T 1膽拖3 4 6 10 11

第六場 WP 10

混合過關三串四 共148注