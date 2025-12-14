亨利拆局│練馬師王吼廖康銘

今日舉行四項一級賽，除了香港瓶向來是港隊弱項，其餘三場大賽都由港隊明星馬擺擂台，分別是「嘉應高昇」、「祝願」和「浪漫勇士」，牠們備受關注的同時，估計希、廖、沈的練馬師王也會連帶惹飛。但要留意，過往「嘉應高昇」每次贏馬，同日希廄攻勢未見特別龐大；至於沈廄今期得三駒上陣，恐怕唔夠籌碼爭取封王。

剩下的廖康銘，數據顯示最要留意。因為翻查「祝願」季內三戰兩勝，兩次贏馬當日都由廖康銘封王！9月28日奪2W3P，10月19日則獲2W2P，就算「祝願」上仗梗頸四當日，廖廄也奪一冠兩季兩殿，由頭搏到尾！所以「祝願」今日重臨，應有廄侶配合出擊，練馬師王一於捧廖康銘。

重點爭分馬方面，「祝願」上仗跟前遇超快步速都只輸一身位，踏入五歲更進一步。「千杯不醉」上仗快放都入位，證明居四班有利。「穿甲戰鷹」北上約個半月儲新鮮感，縮程應有所圖。「飛雪神駒」上仗衝得勁，巴西馬漸入佳境。

目標：廖康銘

賠率：7.5

全日惡馬 第七場：祝願

練馬師王最佳投注時機：第一場前