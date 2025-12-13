祖馬龍心水│「大眾福星」潘頓可靠

禮拜三國際騎師錦標賽，當你覺得莫雅Hea騎，結果佢最後奪2W；當你以為雷神贏完兩場陸續有嚟，之後就連輸兩隻熱門。跑馬就係咁，就係因為有呢個隨機性、不確定因素，大家先繼續有興趣玩。雷神返嚟，沙圈旁邊有馬迷歡呼，當晚佢完成賽事之後趕返南美騎大賽。

今期香港國際賽日，無雷神，但有潘頓鎮守。第九場「大眾福星」相對較可靠，上場檔差兼最後六百米曾收慢，滿是荊棘嘅道路，末段走勢卻引，今次排七檔，早段應可守中間，最好攞生位，希望能跑出水準。「至尊高超」季內兩戰都表現走樣，阿蔡搵來莫雅，似是最後殺着，可能為大家提前送上「火雞馬」。

第六場：13豐辰、12魅力知耀、9自然動力

第九場：2大眾福星、1至尊高超、12光年八十