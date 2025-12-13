Ian心水│「威利金箭」一矢中的

第九場「久久為昇」來港前在澳洲三戰獲兩冠一亞，表現穩定。來港後首戰跑田草三班千二米，僅以一個身位負於明星馬「小鳥天堂」而得亞軍，走勢悅目。其後兩仗均因賽事形勢及際遇欠佳而未能上名，十分欠運；今仗排位佳，若早段能佔取主動位置，有力打開在港勝門。對手方面，「榮駿大道」在港三戰均所負不遠，上仗早段留守接近包尾，末段衝刺凌厲，最終僅以三個多馬位負於頭馬「白鷺金剛」，表現愈見進步；今仗若賽事步速夠快，便有機會闖入三甲。此外，「正義波」上仗初出跟守前列，末段仍奮力爭先，最終負於「富國兄弟」及「小鳥天堂」，卻能擊敗「一生好彩」及「膨才」等駒，賽事水準頗佳；經上仗砥礪後，狀態可望更進一步，值得加入考慮。

第十場「威利金箭」是高價自購馬，上仗在港初出跑田草三班千二米，僅以半個馬位不敵「天賜喜」而屈居亞軍，表現令人滿意；復課狀態有進無退，今仗負磅甚輕，而且強配韋紀力，屬馬膽之材。對手方面，「永遠美麗」最近角逐二班賽已追溯至2023年4月，其後大部分時間均跑級際賽，並曾於2024年捧走一級賽冠軍一哩賽，儘管現已七歲，戰鬥力無疑退化，但今仗配上莫雅，或能製造驚喜。此外，「同樣美麗」今季演出穩健，若早段沒有受到對手太多壓力，或可一放到底。

第九場：3久久為昇、14榮駿大道、9正義波

第十場：12威利金箭、1永遠美麗、13同樣美麗