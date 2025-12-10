馬觀微全日心水│「相映紅」優而雅之

方嘉柏馬房的五歲澳洲馬「相映紅」，休戰接近十個月之後，上仗出戰四班谷草一六五○米，進步良多，贏來有餘未盡。今仗列陣第五場再戰同程，排第二檔好位，且由莫雅執韁，將能再下一城。

「相映紅」上季在田草千四米及千六米熱身之後，移師谷草一六五○米，即能殺入Q腳，只是頸位不敵負輕磅並有場地經驗的對手，初顯谷草中距離的威力。三個禮拜後再戰同程，但可惜排檔欠佳，沿途三疊中置，部分時間更要望空，結果都只是僅僅未能上名而已。一月中捲土再來，檔位更差，排在十一檔，在陣上蝕位極多之下，才未能加入三甲之爭。賽後操練放緩，並提早歇暑。

七月中，「相映紅」復課後，操練循序漸進。十一月五日復出角逐谷草中距離，排在第六檔，沿途走來能跟可鬥，而且贏馬姿態輕鬆，可見戰鬥力大幅提升。賽後再加打磨，今仗可望有更出色的發揮。

馬觀微