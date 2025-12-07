Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖事如神│「天天同樂」再度泥料

更新時間：02:00 2025-12-07 HKT
發佈時間：02:00 2025-12-07 HKT

國際賽前夕，沙田慣常安排較多泥賽事，草賽則用最窄的C+3欄，戲碼驟眼看稍弱，但不少泥賽好手紛紛列陣，賽事水準實際上也不失禮，今日甚至有部分高分馬因賽程關係而轉戰泥地，令賽事增添變數，投注上須審慎。

第八場二班泥地千二米雲集一眾路程好手，以「天天同樂」最值信賴。此駒上季初跑泥地時已展現極快前速放到，其後久久未再戰泥地，返草地卻苦無成果。是次休息充足，賽前再加泥閘砥礪，分量十足。「自強不息」揚威於韓國短途錦標固然厲害，但始終遠征過後回氣需時，上仗谷草非擅長當屬熱身性質，是次回師首本路程，狀態提升須兼顧。「笑傲江湖」上季三連勝後略有阻滯，今季閹後再有進步，上仗讓「錶之星河」八磅仍幾乎擒下對手，表現亮眼。「昇瀧駒」此程極準，天生速度較佳無懼縮程。

第九場三班泥地一哩。巴西自購馬「凱明神駒」來港評八十二分插二班，幾經波折後輾轉降至四班，終於適應水現真身，上仗跑谷草一哩跟守好位遇偏慢步速，順利首勝。馬匹季初跑泥地同程上名，性能無疑，有望繼續反彈。「新意馬」上仗於全泥夜賽中，在不太有利於前領馬的場地上，一放絕塵令人驚喜，是次再戰同程排三檔，是必然配腳。「堅有利」今季三戰泥賽仍未失三甲，而布文上季曾執韁贏馬，證明合拍。「安泰」表現雖欠穩定，但晨課時狀態拾級而上，季初跑同程與好手「智跑得」串Q那仗的水準尚可，亦有權爭配腳。

廖浩賢精選

第八場    1    天天同樂    2    自強不息
    3    笑傲江湖    6    昇瀧駒
第九場    13    凱明神駒    1    新意馬
    4    堅有利    9    安泰

