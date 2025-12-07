亨利拆局│練馬師王吼蔡約翰

目標：蔡約翰

賠率：4

全日惡馬 第五場：一世美麗

練馬師王最佳投注時機：第三場前

國際賽前夕，今期戲碼一如預期平淡，各倉出馬平均，蘇偉賢九路興兵最矚目，游達榮八駒列陣亦搶眼，其餘廖、方、沈、文、呂、賀、羅、蔡各有七匹應戰，即是近半數馬房兵力相若，局勢非常緊湊，隨時廿幾三十分已封王，使得練馬師王難以入手。

亂局來講，一般是名牌馬房相對可靠，正如剛周三本欄介紹方嘉柏，黑夜之神果然不負所託。今次選擇捧蔡約翰，主因信佢大賽前夕會提早起筷，部署不會顧此失彼。

重點爭分馬方面，「一世美麗」前仗初跑千四，表現平平無奇，但上仗戴頭罩再戰此程即贏馬，可能是配備奏效，也可能熱身後狀態提升，蔡廄馬第三仗已勝，隨時贏到你唔信！「開心菓」大前仗初出跑田草千二，直路初搵位論盡，望空後可追近再出入Q的「好精神」，今次重遊舊口路配潘頓唔似講玩。「巧眼光」上仗跑泥地一哩，跟前遇快步速亦入位，而且走位相對頭二馬較蝕，證明腳法亦合泥地，今次縮程降低難度，有冷味。

