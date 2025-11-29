Ian心水│「鼓浪飛凡」強配反彈

紀仁安於2010至2011年度馬季首度來港客串，結果出賽一百七十五次取得十五冠二十四亞十五季，表現出色，更憑藉前香港馬王「雄心威龍」攻下香港經典盃及香港打吡大賽。翌季客串期則成績普通，最終僅得五場頭馬。他於2014至2015年度馬季再次來港客串取得八場頭馬，其間夥拍「富林特郡」攻下香港瓶。這位四屆法國冠軍騎師在港對上一場頭馬是2023年勝出香港瓶的「真強」，今次這位法籍好手再臨香江，首戰將策五駒上陣，不少均有績態支持，可以跟進。

第二場「鼓浪飛凡」整體演出當然令人失望，但上季曾在谷草千二米擊敗「宏才」、「有你有我」及「前風」等駒，水準尚可。現時其評分較該仗贏馬時還要低十分，季內三戰雖敗，卻不是全沒走勢，今仗加強配搭，或有驚喜演出。對手方面，「金鑽精靈」以其實力，現居五班應該僅屬過度性質，今季曾在四班上名，只要際遇許可，可望打開勝門。此外，「首駿」曾數度在谷草短途交出追勢，始終質素尚新，應有進步空間。

第三場「金多囍」今季三戰，臨場均有票數支持，可惜最終只得一季一殿，可幸這匹澳洲四歲自購新馬在勤跑下表現漸趨穩定，儘管排位較外，但本身能跟善鬥，實屬三甲之材。對手方面，「雷神太保」父母兩線均出自美國血統，加上泥地試閘走勢亦佳，也可加入戰團。此外，「勁勇皇駒」是美國三歲馬，上季三戰走勢尚可，今仗季內初出，屬於邊線分子。

第二場：14鼓浪飛凡、4金鑽精靈、6首駿

第三場：9金多囍、3雷神太保、7勁勇皇駒