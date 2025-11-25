Dickson心水│「快樂老撾」力求補中

剛周日上演三場大賽，「嘉應高昇」與「浪漫勇士」都不負眾望，以馬王級姿態贏馬，麥道朗亦開始上力連番數胡，美中不足是黃寶妮受傷，要休養一個月左右，希望她早日康復。

第二場「快樂老撾」上仗轉投桂福特馬房初出，表面上與牠在姚廄時差不多，都是姍姍來遲獲季，但筆者後來回看影片，此駒入直路後，潘頓拉出來衝刺時受阻，要修正後才能盡情衝刺，而且當時率先發力獲亞的「無極勇將」再出補中，「快樂老撾」原班人馬捲土重來，相信可以交代。

第七場「奮鬥輝煌」今季初出一役大敗七個馬位，筆者以為牠要幾個月時間回氣，誰知上仗即刻重拾正軌獲殿，再看該場前置馬「建測羣英」接戰贏馬，「奮鬥輝煌」可捧。

第二場

8

快樂老撾

第七場 3 奮鬥輝煌