Dickson心水│「快樂老撾」力求補中
更新時間：19:04 2025-11-25 HKT
發佈時間：19:04 2025-11-25 HKT
發佈時間：19:04 2025-11-25 HKT
剛周日上演三場大賽，「嘉應高昇」與「浪漫勇士」都不負眾望，以馬王級姿態贏馬，麥道朗亦開始上力連番數胡，美中不足是黃寶妮受傷，要休養一個月左右，希望她早日康復。
第二場「快樂老撾」上仗轉投桂福特馬房初出，表面上與牠在姚廄時差不多，都是姍姍來遲獲季，但筆者後來回看影片，此駒入直路後，潘頓拉出來衝刺時受阻，要修正後才能盡情衝刺，而且當時率先發力獲亞的「無極勇將」再出補中，「快樂老撾」原班人馬捲土重來，相信可以交代。
第七場「奮鬥輝煌」今季初出一役大敗七個馬位，筆者以為牠要幾個月時間回氣，誰知上仗即刻重拾正軌獲殿，再看該場前置馬「建測羣英」接戰贏馬，「奮鬥輝煌」可捧。
第七場 3 奮鬥輝煌
最Hit
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
2025-11-24 15:30 HKT
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
2025-11-24 15:34 HKT