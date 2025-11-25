廖事如神│「喆喆友福」修成正果

國際賽預賽良駒盡出，喜見前馬王「浪漫勇士」久休復出仍能以輕鬆姿態蟬聯馬會盃，馬房上下實在功不可沒。雖然「祝願」於馬會一哩錦標表現略為失色，但遇超快步速敗有可原，但願於正賽現真身，成為香港一哩中堅分子。

鄭俊偉與「友福」系馬主一向合作愉快，「喆喆友福」列陣頭場五班千二米，有望取得來港後首勝。上季此駒未盡成熟，已數度於四班田草及谷草上名，其中於655場次僅負「電訊驕陽」，卻力壓四班實力馬「比特星」入Q，證明評分已甚有利。馬匹上仗角逐一千米稍短，不利其均速跑法，今仗回師千二米更合。「歡樂飛駒」台型不俗，可惜進度徘徊，長遠應角逐更長路程，但現居五班班底仍高。「專家」近期晨課續見進步，評分處新低隨時反彈。「有心意」誠然令人失望，但不時交出接近走勢，今仗再次用杜苑欣，配備變動望帶來新鮮感。

第七場四班一哩賽事，不少路程好手同場。「凝妙星」在港初出已能於谷草一哩跑得接近，證明實力不俗。該役一度受阻，仍能與能手「龍文鞭影」接近；上仗如取位暢順，該已取得在港首捷。是次強配潘頓抽四檔，預計能跟守二疊有遮擋好位，勢求補中。「將義」來港首季已能於三班入Q，上場落四班開齋並不令人意外，於四班負頂磅仍有一定威脅。「奮鬥輝煌」的佳績都於此程取得，排好檔不能忽視。「康昌之星」較為文靜，初戴眼罩估計為正確部署，提升貫注力後，有望交出進步表現，屬必然配腳。

廖浩賢精選

第一場 1 喆喆友福 3 歡樂飛駒

11 專家 12 有心意

第七場 5 凝妙星 1 將義

3 奮鬥輝煌 8 康昌之星

