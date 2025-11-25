甜甜小記│蘇志威劉小慧愛錫「駿王」

剛周日沙田賽事，三場二級賽完滿舉行，於賽前特設開幕表演，由歌唱組合草蜢和歌手JACE陳凱詠擔任表演嘉賓。其中草蜢獻唱了三首歌，兩首是快歌＜華麗舞台＞和＜老的辣＞；一首慢歌＜我們＞。場內所見，不少草蜢的歌迷高舉燈牌，歡呼吶喊，成功炒熱場內氣氛。小記聽到不少馬經傳媒行家讚嘆，三位草蜢成員都年過５５歲，仍然可以又跳又唱，勁歌熱舞，不得不佩服。小記和不少馬經傳媒行家都期待草蜢可以在沙田馬匹亮相圈大跳＜忘情森巴舞＞，可惜前日草蜢沒有揀選此首名曲。

講開草蜢，其中一位成員蘇志威曾經養有「駿王」，目前此馬在內地頤養天年。蘇志威和其太太劉小慧及兩位女兒向來視「駿王」為家庭成員一分子，蘇氏一家人不時前往國內中山馬場。由於蘇志威和太太劉小慧一直希望「駿王」可以在接近香港的地方安享晚年，方便一家人探望馬兒，因此揀選中山馬場。記得以往「駿王」在香港服役時，當馬兒試閘，小記都不時見到蘇志威和太太劉小慧一早到馬場，為馬兒打打氣。其後「駿王」退役，蘇志威一家人都盡心盡力地為馬兒退役生活作出妥善的安排，真是非常愛錫該駒。小記訪問劉小慧，有關「駿王」近況，她說：「『駿王』於本月初絞腸沙，差點有生命危險，有關方面立即請了兩位獸醫，幸好大步檻過，過了數天後，馬兒的腳部有腫脹，有淋巴炎，我親上中山，幫馬兒做艾灸，希望馬兒健康穩定。」

據小記所知，「駿王」目前在中山一間馬術學校，環境優美，配套完善，馬主每個月都需要支付養馬費（大約數千至一萬元），直至馬匹終老，並非如外國般一次性收費，而馬匹的擁有權仍然屬於馬主，馬主可以隨時前往當地探望牠，如果馬主懂得騎馬，更可以隨時策騎愛駒踱步。

