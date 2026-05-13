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甜甜小記│「佐治傳奇」馬迷關注

名家專欄
更新時間：15:00 2026-05-13 HKT
發佈時間：15:00 2026-05-13 HKT

昨日谷草夜賽，華將表現出色，潘明輝、鍾易禮、楊明綸、黃智弘和何澤堯這五位本地騎師贏出六場頭馬，值得讚賞。至於表現略令人跌眼鏡是澳洲好手麥道朗，昨晚開啟其在港客串期，可惜全晚交白卷兼沒有一匹坐騎入三甲，他將於本周末沙田賽事騎九駒上陣，能否取得今次客串期的首捷，令人拭目以待。而周末沙田賽事，其中一匹受馬迷關注的賽駒，相信是頭場潘頓策騎的「佐治傳奇」，事關此馬上場在港初出，與「大愛無疆」一同出爭第四班千二米條件賽，「大愛無疆」轉彎時大波勾，連同「佐治傳奇」也一同波勾，入直路後已經被其他馬匹追越，但兩駒發力重上，最終「大愛無疆」和「佐治傳奇」串Q。「大愛無疆」及「佐治傳奇」的表現同樣是難度甚高，相信具有超班質素，後駒周末再出，自然受到馬迷關注。

「佐治傳奇」馬主有三位，分別是鄭加文、李嘉俊和蔡敬業，同主馬有已退役的「佐治勇駒」。鄭加文是「唯美主義」馬主，李嘉俊則是「綠色」系馬主，兩人是中學同學，非常老友。李嘉俊的爸爸李榮翰是「綠色」系馬主掌舵人，大李生在港養馬多年，喜歡研究賽馬，也樂於與兒子李嘉俊、鄭加文等年輕一代分享養馬點滴，為賽馬傳承和推動年輕化出一分力。

陳嘉甜
 

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