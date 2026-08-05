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恒基古洞新盤命名北都滙 涉682伙 最快月內推

新盤速遞
更新時間：14:48 2026-08-05 HKT
發佈時間：14:48 2026-08-05 HKT

恒基古洞新盤項目今正式命名為北都滙（North Innovale），涉682個單位，最快月內開售。

料年底正式入伙

恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，項目已獲批入伙紙，料於今年年底正式入伙。項目享古洞發展概念，距離鐵路站約2分鐘步程，料吸引需頻繁往返內地的買家、創科專才，以及一些南下讀書的家庭客。

對於樓市，林達民認為，6月及7月成交因不同因素緩慢下來，近期樓市情況穩定，預計交投情況會好轉。被問及同區有其他新盤推出，他回應說，當區樓盤料吸引多元客源，相信需求充足。

林達民另指，粉嶺ONE INNOVALE系列，當時北部都會區概念發酵後首個開售樓盤，平均成交呎價約1.5萬元，個別單位成交呎價達2.36萬元，共套現76億元。

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