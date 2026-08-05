大埔上然部署提價加推 現樓示位曝光 周內分批交樓

萬科香港發展的大埔馬窩路19號上然系列已獲批滿意紙，將於本周起分批交樓，發展商指短期內開放現樓示範單位予公眾參觀，同時將視乎市況加推應市，預計有一定提價空間。

短期內開放現樓示位

萬科香港市場營銷及客戶關係部主管劉淑貞表示，項目自推出以來，合共售出1283伙，套現約62億。目前買家以用家為主，另外有8成為東鐵沿綫一帶買家，同時亦包括少量內地客及投資者。

劉淑貞續指，該盤將於本周陸續展開交付程序，短期內亦會開放現樓示範單位供公眾參觀，將視乎市況加推餘下單位，又指項目已屆現樓，近期已有削減價單優惠，過去3個月平均成交呎價約15455元。隨着買家能親身觀察項目質素、觀景及配套，因此預計未來加推或有一定提價空間。目前市場屬於整固期，會存在一定微調，但下半年樓市仍然健康平穩。

萬科香港執行董事梁啟安表示，項目會所連同園林面積逾10萬方呎，提供逾50項多元設施，包括室內及室外泳池、多用途運動場等。

開放兩伙交樓標準示範單位

另外，上然1期開放兩伙交樓標準示範單位，其中2座17樓A1室，4房1套加工作間套房設計，面積873方呎，設39方呎露台連工作平台。

2座17樓A1室：

客飯廳呈長形開則，長約6.2米，闊約3米，兩側牆身均配置電視插座，家具擺放靈活多變。其中兩間睡房及主人房與客廳同向，主人睡房寬敞方正實用，設有L型特大玻璃窗，提升採光度。

另一間為2座17樓A2室，面積為428方呎，2房連開放式廚房間隔，單位不設走廊位置，更見空間感。

2座17樓A2室：

明年初推牛頭角項目

至於未來推盤部署，集團預計明年初推售牛頭角定富街住宅項目，主打中小型單位。翻查資料，項目來自舊樓併購，2023年4月透過強拍以底價4.525億統一業權發展，去年1月獲准興建1幢20層高，另有3層平台的商住物業，總樓面面積約9.34萬方呎，包括住宅可建總樓面約77775方呎，非住宅樓面約15633方呎。