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大埔上然現樓示位首曝光 周內分批交樓

新盤速遞
更新時間：13:39 2026-08-04 HKT
發佈時間：13:39 2026-08-04 HKT

萬科香港發展的大埔馬窩路19號新盤上然，已獲批滿意紙，預計於本周起分批交樓，料短期內開放現樓示範單位予公眾參觀，並視乎市況適時加推。

提供逾50項多元設施

萬科香港執行董事梁啟安表示，項目會所連同園林面積逾10萬方呎，提供逾50項多元設施，包括室內及室外泳池、多用途運動場等。

萬科香港市場營銷及客戶關係部主管劉淑貞指，項目自推出以來，合共售出1,283伙，套現約62億元。目前買家比例以用家為主，另外有8成為東鐵沿線一帶買家，同時亦包括少量內地客及投資客。

劉淑貞續指，該盤本周將陸續展開交付程序，短期內亦會開放示範單位予公眾參觀，將視乎市況適時加推餘下各類單位。另外，集團預計會於明年初推售牛頭角定富街住宅項目，主打中小型單位。

開放兩伙交樓標準示範單位

上然今日開放兩伙交樓標準示範單位，其中2座17樓A1室為4房1套加工作間套房設計，面積873方呎，附連39方呎露台連工作平台。

2座17樓A1室：

客飯廳呈長形開則，長約6.2米，闊約3米，兩側牆身均配置電視插座，家具擺放靈活多變。其中兩間睡房及主人房與客廳同向，主人睡房寬敞方正實用，設有L型特大玻璃窗，提升採光度。

另一間為2座17樓A2室，面積為428方呎，2房連開放式廚房間隔，單位不設走廊位置，更見空間感。

2座17樓A2室：

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