柴灣海德園3伙現樓兩房示位首曝光 面積518至573呎

太古地產旗下柴灣海德園第1期已屆現樓，今日首度開放項目3伙現樓連家具示範單位供傳媒參觀，均為2房間隔。

其中第一伙為3座39樓H室，面積573方呎，2房1套連開放式廚房設計，單位融合經典英倫格調與現代生活美學，透過天然紋理、溫暖木質色調、觸感舒適飾面及平衡而富層次色彩運用，營造出溫馨、精緻且歷久常新室內空間。

客飯廳呈長方設計，長度逾7米，樓高3.08米，寬敞開揚之餘空間感十足。其中客廳設有藝術展示電視牆，以精選畫作點綴，隨不同時刻轉換風格，為居所增添文化底蘊。

海德園3座39樓H室：

第二伙示範單位為2座39樓G室，面積538方呎，2房連梗廚間隔，單位客飯廳擺放三座位沙發、茶几及餐桌後，仍保留舒適活動空間，適合家庭生活及日常聚會。廚房採用獨立式梗廚設計，設有窗戶可遠眺山景，引入充足自然光。

海德園2座39樓G室：

而海德園2座28樓D室，面積518方呎，2房連開放式廚房設計 ，全屋以清新淺木色調為基礎，客廳選用品牌家具，為空間增添低調奢華的藝術氣息。而主人房特別設有轉角窗設計，引入更多自然光，同時可欣賞柴灣泳池景觀。

海德園2座28樓D室：

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