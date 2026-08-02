芊御兩周累售297伙 大手客1653萬掃3伙兩房 平台特色戶呎價1.96萬破頂

樓市氣氛保持暢旺，一手新盤交投不斷，元朗芊御昨日新一輪銷售，單日速沽38伙，包括價單及招標的特色單位，合共套現逾2.1億。當中不乏大手客掃貨，並以兩房戶為焦點，該盤短短兩星期已累售297伙。

項目新錄38宗成交

新地旗下元朗芊御昨日新一輪銷售，就項目設於九龍站商廈展銷廳現場所見，不少代理及準買家於開售前陸續到場，現場人流不斷，氣氛熱鬧。發展商表示，該項目新錄38宗成交，當中包括33伙價單單位，以及5宗招標成交，單日吸金逾2.1億。

是次價單銷售中，共錄兩組大手客入市，1組斥資逾1,653萬購入3伙兩房戶，另1組斥近1,059萬購2伙，亦都是兩房戶。招標成交方面，1座2樓G室平台特色戶，面積365方呎，以呎價19,630元成交，刷新項目成交呎價新高，成為全新項目「呎價王」，其餘招標成交包括3伙3房1套單位及1伙平台特色戶。

該項目開售短短兩星期累售297伙，火速套現近16億，市場承接力強，多個特色及大戶型單位接連獲承接，反映買家對優質戶型需求殷切。位於映河路1A號的芊御，由3座住宅大樓組成，共提供566伙，面積介乎249至758方呎，涵蓋1房至3房戶型，2房戶佔逾80%，項目關鍵日期2027年5月17日，樓花期不足10個月。

凱和山錄「一客三食」

昨日一手市場共錄逾46宗成交，路勁發展的屯門現樓新盤凱和山昨日錄一宗「一客三食」，單位均來自第2座，同屬3房1套連工作間間隔，以迎合家庭客對空間感及實用性需求，合共套現約3,975萬。其中2座12樓B室，面積1,032方呎，以1,350萬連一個車位成交，呎價13,081元；2座11樓E室面積1,023方呎，連一個車位售出，成交價1,320萬，呎價12,903元；2座10樓E室面積1,023方呎，連一個車位，造價1,305萬，呎價約12,757元。

據悉，買家為內地大家庭，購入3伙自住，方便家人互相照應。買家一直物色鄰近口岸、交通便利住宅，比較多個新盤後，認為同區同類型大宅供應有限，且項目屬現樓，可即買即住，生活配套完善，加上3房1套連工作間戶型空間寬敞實用，故最終決定一次過購入3伙。

路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，是次錄大家庭連購3伙，反映市場對優質低密度大宅需求持續殷切。隨着北部都會區發展持續推進，項目坐擁深圳灣及落馬洲雙口岸地利，區位優勢日益凸顯，持續吸引高端客群入市。

WHITESAND COVE三房1695萬沽

華懋發展西貢白沙灣WHITESAND COVE錄本月首宗成交，成功標售出1座5樓B室，面積894方呎，3房1套房連工作間，附連319方呎平台，以1,695萬成交，呎價約18,960元，現時1座全數B單位售罄。市場消息指，買家為外籍客人，心儀西貢海岸式低密度環境，鍾情水上活動。有見項目為白沙灣逾15年來罕有全新住宅，加上前臨海景及專享遊艇會會籍，參觀後隨即入標購買。項目目前累售12伙，套現近2.9億。

早前港鐵白石角站方案出爐，選址較接近科學園一帶，區內住宅交投增加，億京旗下大埔白石角海日灣II新近12座5樓A室，面積1,038方呎，3房1套連工人房間隔，以1,502.7萬由家庭客承接，呎價約14,477元。

由協成行發展的何文田芳菲過去6日均錄有成交，昨日售出22樓C室，面積414方呎，成交價1,035.7萬，呎價約25,017元。項目至今共售出39伙，總金額逾3.69億。