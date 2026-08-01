凱和山錄內地客「一客三食」  擲3975萬掃貨

路勁地產發展的屯門凱和山今日錄「一客三食」個案，由內地客斥3,975萬元則入3伙2座「MORI SIGNATURE SERIES」，同屬3房套連工作間間隔。

其中，2座12樓B室，面積1,032方呎，連一個車位成交價1,350萬元，呎價13,081元；第2座11樓E室，面積1,023方呎，連一個車位成交價為1,320萬元，呎價12,903元；第2座10樓E室，面積1,023方呎，連一個車位成交價為1,305萬元，呎價12,757元。

據悉，買家為內地大家庭，購入3伙作自住用途，方便家人日後互相照應。買家一直物色鄰近口岸、交通便利的優質住宅，並希望選擇毗鄰哈羅香港國際學校的低密度豪宅項目。經比較市場多個新盤後，認為同區同類型優質大宅供應有限。

路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，MORI SIGNATURE SERIES」推出以來市場反應持續理想，是次錄得大家庭買家「一客三食」連購3伙，反映市場對低密度大宅需求殷切。現時市場上新盤大戶型供應買少見少。隨着北部都會區發展持續推進，項目坐擁深圳灣及落馬洲雙口岸地利等，持續吸引重視生活質素及長遠發展潛力的家庭客及高端客群入市，相信優質大宅將繼續成為市場追捧焦點。