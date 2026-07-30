大圍柏傲莊III河景示位曝光 加推3伙平台戶招標

新世界及港鐵合作發展的大圍柏傲莊III，今日加推3伙平台特色戶於下周一（8月3日），同步開放1伙3房套現樓單位參觀，可享開揚城門河景。

下周一推3伙平台特色戶

新世界營業及市務部總監何家欣表示，項目今日上載新一份銷售安排，於下周一以招標形式推售3伙平台特色戶，包括8A座7樓C室、8B座7樓A及C室，面積760至784方呎，附設109至384方呎平台，屬項目中平台面積最大單位，全屬3房套設計。

柏傲莊III今日開放連裝修無改動現樓示範單位，為8A座29樓C室，面積822方呎，採3房套連儲物房設計。單位以「洋甘菊」為設計靈感，整體空間以柔和統一基調貫穿，營造放鬆舒適的居住氛圍。

大圍柏傲莊III8A座29樓C室：

客飯廳布局方正實用，強調空間通透感與流動性。客廳設計強調簡潔線條與高質感用材，打造放鬆而具品味的生活場景。圓潤線條沙發提升空間柔和感。

高層1房戶呎租創新高

何家欣指，柏傲莊租務成交十分活躍，近日一個高層1房戶，面積299方呎，以24,500元租出，呎租82元，創屋苑呎租新高，由於租金屢創新高，有不少投資客有意入市，亦有買家考慮轉租為買。

何家欣提到，美國聯儲局維持利率不變，息口仍然處於低位，整體市場健康，而下半年一手銷情將持續，並受本地及內地專才等剛需支撐，認為未來新盤成交量將取決於項目地理優勢。

黃竹坑滶晨部署推

何家欣透露，正部署黃竹坑站上蓋項目滶晨現樓示範單位，由於項目剩餘一定單位待售，故亦籌備於今年第三至第四季展開現樓銷售。而今年年底至明年初則有機會推售粉嶺馬適路住宅項目，將提供約2,300伙。

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