古洞新盤PALO SPRINGS頻錄查詢快開價 客源逾半屬內地客部署深圳路演

北都發展備受市場關注，古洞新發展區已由藍圖步入新市鎮落成階段，區內新盤隨即部署下月推售，最矚目為會德豐地產發展的PARK SILICON系列自推出以來備受市場追捧，累錄6000宗查詢，並以2房單位較受歡迎，故率先推出主打2房戶的第2期PALO SPRINGS應市，涉及324伙，最快下周開價及開放示範單位。

黃光耀：逾6000宗查詢

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，自上周公布項目樓書後，市場反應熱烈，旋即錄逾1000宗查詢，累計錄逾6000宗查詢，並透露目前查詢有一半為內地客，包括跨境創科精英及投資客，主要因項目鄰近內地，同時看好未來古洞鐵路網絡便捷往返港深商業區及創科樞紐，區域發展潛力豐富；而另一半則為本地家庭客及同區換樓客，心儀項目的2房單位面積較大，提供充足生活空間，升級生活品味。

最快下周公布首張價單

黃光耀續指，鑑於2房單位受市場歡迎，故率先推出主打2房戶的第2期PALO SPRINGS應市，該期數2房單位佔約60%，其中有約40%為2房連梗廚單位，相信能滿足市場需求。項目最快下周公布首張價單，亦有機會同步開放4個示範單位參觀。

同步開放4個示位

另外項目持續進行軟銷工作，由於錄不少內地客及跨境精英查詢，正部署於深圳進行路演。

發展商早前表示，項目是次打造的4個示範單位將涵蓋1房至3房，充分反映項目多元戶型。定價方面，將參考新發展區及鐵路沿線樓盤新近成交價，其中如港鐵錦上路站，沙田大圍站亦是參考之列。

PALO SPRINGS共提供324伙，主打2房單位。

PARK SILICON位於古洞鄉梓路23號，細分2期發展，合共提供781伙，由1A、1B、2A及2B座組成。當中部署最快下周開價的第2期PALO SPRINGS，涉及324伙，主打2房單位，佔2期單位總數約6成。

而第1期提供457伙，即項目1A及1B座，面積275至604方呎，涵蓋1房至3房，當中以2房單位比例最多，佔約60%，標準戶共有441伙，特色戶則設有16伙，全屬連平台單位，項目面積最大為1B座5至33樓A室標準戶，面積604方呎，為整個PARK SILICON兩期項目中最大單位。

距港鐵古洞站僅2分鐘路程

交通方面，項目距離未來落成的港鐵古洞站僅需2分鐘路程，古洞站為兩線交匯站，料為住戶帶來便利交通配套。

同時項目亦鄰近新皇崗口岸，新口岸將實施「一地兩檢」，預計僅需約5分鐘即可通關；未來古洞北設有直達巴士，或由未來古洞站經未來港鐵北環線支線出發4站即達新皇崗口岸。完善交通網絡及生活配套，勢將吸引科研人才匯聚，為區內帶來龐大且持續置業及投資需求。

主打2房戶佔總數約6成

會德豐地產發展的PARK SILICON細分2期發展，合共提供781伙，部署最快下周開價的第2期PALO SPRINGS，涉及324伙，主打2房單位，佔2期單位總數約6成。

設12伙平台特色戶

PALO SPRINGS由2A及2B座組成，合共提供324伙，當中標準戶共有312伙，另外12伙均為連平台特色戶。

該盤單位面積介乎275至576方呎，戶型涵蓋1房至3房，當中1房戶面積約311至318方呎，涉及52伙；而2房面積約430至494方呎，涉及208伙，佔該期單位總數逾60%，其中有約40%為2房（梗廚）單位；3房面積563至576方呎，涉及52伙；至於12伙平台特色單位，面積約275至540方呎。

全盤最細面積為2A座3樓E室，面積275方呎，屬1房連開放式廚房戶型，外連76方呎平台。而面積最大則為2B座5樓至12樓、15樓至23樓及25樓至33樓的A室，面積576方呎，屬3房連開放式廚房間隔。項目關鍵日期為明年12月底。

另外，該盤住客會所PARK SILICON LAB主打「度假莊園格調、創科菁英新活」雙核心概念，會所連園林總面積逾5萬方呎，合共提供50項多元設施，包括24小時健身室、室內及室外泳池、多用途球場等。