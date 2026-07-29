新盤本月沽逾740伙 芊御海瑅灣II最矚目 連續2個月不足千宗

本月兩個焦點大盤推售，雖然取得不俗的銷情，但未能推高本月整體新盤銷售量，截至昨日共錄得逾740宗成交，料全月只能攀平6月份全月約850宗成績，新盤銷售已連續2個月不足1000宗。各盤銷售中，以元朗錦田芊御售出259伙最為理想；將軍澳日出康城全新一期海瑅灣II推售，整個系列暫沽137伙。有業界表示，該兩焦點盤近兩周推售，成功帶動市場氣氛，下月有多個全新項目推售，料整體銷售有望回升至約1500宗水平。

芊御售出259伙為本月之冠

元朗錦田芊御本月兩度銷售均取得沽清成績，以259伙居榜首。

由新地發展的芊御過去兩個周末推售並取得沽清成績，並乘勢於本周末進行第3輪銷售，惜已踏入8月，銷情未能計算本月內，項目迄今共售出259伙，套現近14億，為本月推售之冠。

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信和牽頭，夥拍嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的海瑅灣II，於本月下旬突擊上載樓書及開價，於過去周末進行首輪銷售，銷情不俗，項目連同1期售出單位，迄今共售出約137伙。

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政府於本月初，落實東鐵線白石角站最新規劃方案，新選址南移至中文大學羅桂祥綜合生物醫學大樓旁，地點更鄰近私樓群，隨即帶動區內貨尾盤銷售，其中由億京發展的海日灣及海日灣II上月銷售急增，分別售出9伙及21伙。

同區由新地發展的Silicon Hill，亦於本月重推多伙撻訂單位發售，共售出6伙，令當區迄今已售出26伙，較過往每月只有數宗成交大幅以倍數增加。

本月啟德多個項目銷售成績不俗，佔相當比重，其中新地旗下天璽．天2期本月突擊推出尚餘單位發售，並連環錄成交，迄今共售出20伙，套現逾4.16億。

會德豐地產牽頭，夥拍恒基、新世界及帝國合作發展的啟德MIAMI QUAY系列項目，市場稱昨日連沽2伙，本月至今暫售出16伙；而同區由新世界與遠東合作發展的柏蔚森，昨日亦增添成交，本月至今暫售出14伙。

此外，同區天璽．海、啟德海灣、維港1號、維港．灣畔、維港．雙鑽、澐璟等亦售出單位，令整個啟德區本月至今暫售出近100伙，佔整體成交逾10%。

本月部分新盤銷售情況：

地區／新盤 暫售出（伙） 元朗錦田芊御 259 將軍澳日出康城海瑅灣系列 137 大埔白石角海日灣、海日灣II 30 啟德天璽．天 20 啟德MIAMI QUAY系列 16 啟德柏蔚森系列 14 元朗錦上路柏瓏系列 13 紅磡首岸系列 13 柴灣海德園第1期 13

業界料下月有望升至1500宗

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月上旬受到世界盃舉行影響，發展商亦暫緩新盤推售，令上半月錄得不足300宗成交，世界盃賽事結束後，隨即兩個全新盤推出，成功帶動一手市場氣氛，故連環取得沽清成績。

陳永傑續說，料本月全月成交可達850宗，相信未來尚有多個全新大型項目陸續推售，包括擁北都效應的古洞項目及西南九龍大型項目，料下月新盤整體銷售量將回升至約1500伙。

美聯高級董事布少明表示，樓市受到股市不穩、世界盃等因素影響，加上不少貨尾單位亦趁市況好轉而提價推售，令市場觀望情況增加，影響本月新盤銷情，料全月只有約800宗，雖然如此，但本月下旬兩焦點盤已成功推高一手氣氛。

布少明續說，在市場需求不減情況下，下月有多個全新盤應市，現時不俗的市場氣氛將延續至下月，料取得理想的銷情，下月銷售量將回升至逾千宗水平。

錄29宗半億以上大額成交

新盤本月整體銷售量雖然不算高，但逾億成交仍不絕，昨日恒隆地產東半山御峯亦增添一宗，以1.13億售出複式大宅，本月至今已錄得11宗逾億個案；而造價達半億以上則合計達28宗。

御峯昨1.13億沽複式戶

恒隆地產發展的超級豪宅項目御峯昨日再添成交紀錄。最新售出的單位為17樓B室複式大宅，位處海拔超過188米的「暉海」樓層，面積2337方呎，連車位以約1.13億售出，呎價48353元。為項目自本月中以1.34億售出29樓A室後，不足1星期再添成交，兩伙合計為發展商套現逾2.47億，銷情不俗。

項目於不足半個月內連錄兩宗成交，恒隆地產表示，上址位處山頂司徒拔道上段，盤源供應矜貴稀缺，基於對項目長遠潛力與收藏價值的信心，目前維持「以租賃為先」的營運方針，審慎把握市場機遇。

天璽．海造價達2.47億最高

新地啟德天璽．海。

連同上述御峯成交個案，本月至今已錄得最少11宗逾億個案，其中最大宗個案為新地啟德天璽．海，位於MANSION 1座2及3樓SKY MANOR複式單位，於本月初以2.4792億獲承接，呎價42792元；長實旗下中半山應天，本月則連沽3伙，成交價約介乎1.26億至1.57億，合計為發展商套現逾4.27億。

此外，本月亦得不少樓價在5000萬至1億以上的成交，共錄得18宗，即連同逾億個案，本月暫錄得28宗造價在半億以上成交個案。