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鴨脷洲璟南首推4房大宅招標 全盤僅38伙

新盤速遞
更新時間：15:15 2026-07-28 HKT
發佈時間：15:15 2026-07-28 HKT

大昌地產港島南鴨脷洲現樓豪宅新盤璟南，發展商昨日上載首份銷售安排，限量推出1伙4房大宅招標，為項目20樓A室，單位面積1709方呎，屬4房2套間隔，本周五（31日）下午2時招標，同日下午3時截標。

1709呎4房2套間隔

今年3月發展商已經上載項目樓書，全盤僅提供38伙，全部屬4房大宅，面積介乎1598方呎至3523方呎，細分為標準樓層戶、平層大宅及頂層複式戶。其中5樓至23樓屬項目標準樓層戶，採一梯兩伙設計，當中A室面積1709方呎，B室面積1598方呎，均屬4房雙套間隔。

項目25樓至28樓為平層大宅，單位面積介乎2792至2807方呎，4房3套間隔，其中25樓單位，設有402方呎平台。

29樓至32樓則為複式大宅，單位面積介乎3518方呎至3523方呎，採4房4套間隔，其中29樓至30樓複式單位，面積3518方呎，連866方呎平台，31樓至32樓複式戶，面積3523方呎，連1285方呎天台。

項目合共提供77個車位，平均每個單位可獲分配2個車位。

挑戰同區呎價新高

發展商早前曾表示，項目定價將參考鄰近新盤售價，例如黃竹坑站港島南岸大單位，啟德大面積單位等均屬參考對象，由於目前市場豪宅大單位供應少，有信心項目呎價可以挑戰同區新高紀錄。

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