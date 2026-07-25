新盤周末逾430伙爆混戰 海瑅灣II入場費574萬 芊御每呎1.35萬 MIAMI QUAY I明推售

全新盤連環推售，本周末將軍澳日出康城海瑅灣II進行首輪銷售，價單連招標推出257伙發售，價單入場價約574萬；元朗錦田芊御首輪銷售報捷後，亦於今日進行次輪銷售，價單連招標共發售128伙，當中118伙價單單位折實平均價約1.35萬。啟德MIAMI QUAY I亦加入戰團，明日進行新一輪銷售共40伙，3盤推高周末新盤推盤量至逾430伙，為近3個月最熱鬧的周末。

海瑅灣II今日進行首輪銷售

信和牽頭，夥拍嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的海瑅灣II今日進行首輪銷售，推出價單108伙發售，面積347至554方呎，計算最高折扣15%後，折實平均呎價15,661元。

價單最平單位為5B座7樓F室，面積347方呎，屬1房間隔，折實入場價574.6萬，呎價16,559元；售價最高為3B座28樓D室，面積554方呎，為2房加書房間隔，折實售價884.76萬，呎價15,970元。

項目推出149伙今日起以招標方式發售，合共發售257伙，招標單位面積593至783方呎，涵蓋2房加書房及3房連套房間隔，招標期至今年9月底。整個海灣分兩期發展，共提供2,550伙，今日發售的海瑅灣II提供1,284伙，面積介乎303至1314方呎，涵蓋1房至4房戶型，主打2房戶佔逾70%。

至於海瑅灣I則提供1266伙，面積323至1,716方呎，涵蓋1房至4房，主打2房佔逾77%，項目自今年3月推售至今，累售逾844伙，套現超過74億。

芊御首度推3房發售

新地旗下芊御首輪銷售報捷，隨即今日進行次輪銷售，推出118伙價單單位供認購，項目日前截票取得8,510票，超逾首輪銷售收票成績。該118伙以最高折扣16%計算，折實平均呎價13,521元。

售價最平單位為1座3樓H及J室，面積均為290方呎，屬1房單位，折實入場價398.75萬，呎價13,750元；售價最高為1座8樓G室，面積404方呎，為2房戶，折實售價555.5萬，呎價13,750元，即整批單位售價均在560萬以來，屬市場最熱捧的單位。

項目另推出10伙於今日起進行標售，包括5伙連平台特色戶，面積249至376方呎，涵蓋1房及2房戶，平台面積83至262方呎；另外5伙為3房單位，面積498至568方呎，為芊御首度推出3房單位發售。位於映河路1A號的芊御提供566伙，面積249至758方呎，涵蓋1房至4房，主打2房戶佔約80%，項目首輪銷售後，迄今售出139伙，套現超過7.3億。

MIAMI QUAY I明推36伙

會德豐地產牽頭，夥拍恒基、新世界、帝國合作發展的啟德MIAMI QUAY I日前加推新一張價單，推出79伙，折實平均呎價23,866元，發展商推出價單中共36伙於明日起進行新一輪銷售，面積251至329方呎，涵蓋開放式及1房戶型，以最高折扣12%計算，折實平均呎價23,996元。

該批價單單位售價最平為2座6樓H室，面積251方呎，屬開放式間隔，折實入場價571.6萬，呎價22,773元；售價最高為3座29樓K室，面積329方呎，屬1房戶型，折實售價851.3萬，呎價25,875元。

另外推出4伙以招標方式售，單位位於3座15、17、19及23樓A室，面積620方呎，為3房連套房間隔，招標期由明日起至今年9月底。

上述3盤於本周末推售單位合計達425伙，連同其他樓盤，於今、明兩天新盤推盤量達434伙，為今年4月底以來，近3個月最多單位推售的周末。