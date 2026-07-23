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何文田瑜一．天海招標加推特色單位 現樓連天台四房戶首曝光 遠眺維港對岸景色

新盤速遞
更新時間：13:23 2026-07-23 HKT
發佈時間：13:23 2026-07-23 HKT

華懋及港鐵合作的何文田瑜一．天海近期銷情理想華懋銷售及市場總監封海倫表示，今日（23日）會上載銷售安排加推4伙特色單位，於下周一（27日）起招標。另推出家具優惠，購買指定特色單位，可享價值100萬元的家具禮券。

發展商今首度開放項目頂層連天台特色戶，華懋集團銷售總經理陳慕蘭說，單位為1A座29樓B室，4房2套間隔，層與層高度達3.5米，面積1,564方呎，附設1,328方呎，可俯瞰周邊開揚都市及海景，更可遠眺維港對岸景色。家具連藝術及影音設備價值逾600萬元，今日起開放預約參觀。

瑜一系列項目從5月至今售出34伙，套現10億元，包括5宗為特色單位成交，佔其中2.6億元，不乏新高成交。開售至今累沽759伙，佔整體逾9成，套現逾133億元。
瑜一系列項目從5月至今售出34伙，套現10億元，包括5宗為特色單位成交，佔其中2.6億元，不乏新高成交。開售至今累沽759伙，佔整體逾9成，套現逾133億元。

瑜一．天海1A座29樓B室頂層連天台特色戶：

瑜一系列項目從5月至今售出34伙，套現10億元，包括5宗為特色單位成交，佔其中2.6億元，不乏新高成交。開售至今累沽759伙，佔整體逾9成，套現逾133億元。

相關文章：瑜一·天海特色戶逾7272萬沽 呎價達4.6萬雙破頂

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