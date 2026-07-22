Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天水圍Wetland連環沽 呎價高見2.12萬

新盤速遞
更新時間：10:01 2026-07-22 HKT
發佈時間：10:01 2026-07-22 HKT

一手貨尾銷情持續，新地旗下天水圍Wetland系列近月交投趨增，昨日Wetland Seasons Bay連沽2伙，合共套現逾2500萬，其中1期沽售1伙平台連天台特色戶，單位為2B座10樓B1室，面積725方呎，3房1套連梗廚戶型，附連58方呎平台及574方呎天台，以1537.5萬連一個車位成交，呎價約21207元。

而另外2期則售出別墅RV3的1樓A室，面積795方呎，4房1套連工作間套設計，成交價1001.7萬，呎價12600元。本月至今Wetland系列項目已售出6伙，套現近8800萬。

海日灣II逾1913萬售

億京旗下大埔白石角海日灣II再添成交，項目售出3座6樓A室，面積1225方呎，3房1套連多用途套房設計，成交價1913.4萬，呎價約15620元。受惠近期港鐵東鐵線白石角站落實新選址，項目銷情亦受帶動，於本月成功售出15伙，套現逾2.91億，整個海日灣系列於月內則合共售出24伙，套現逾4.83億。

維港．灣畔2151萬售

中國海外、九龍倉、恒基及嘉華合作發展的啟德新盤維港．灣畔售出5B座6樓B室，面積667方呎，3房1套間隔，成交價2151.2萬，呎價32252元。代理表示，買家鍾情項目屬現樓海景單位，客飯廳及睡房同享維港景致，故參觀後隨即入市作自住用途。

世茂旗下畢架山BEACON PEAK第1期亦添成交，為2座12樓C室，面積1302方呎，為3房連雙套房間隔，以2965.956萬售出，呎價22780元。

相關文章：九龍灣皓日3房 每呎1.84萬沽

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
謝賢離世丨好友公開四哥晚年從未曝光居家照 零打扮休養星味依然 後輩輪流到豪宅探望
謝賢離世丨好友公開四哥晚年從未曝光居家照 零打扮休養星味依然 後輩輪流到豪宅探望
影視圈
2小時前
長者銀行福利2026｜60歲以上專享！全港12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
長者銀行優惠2026｜60歲以上專享福利！12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
生活百科
18小時前
謝賢離世丨四哥父子受訪片掀討論 謝霆鋒向父撒嬌「冇咗你唔掂」 一句惹哭網民：你好本事
謝賢離世丨四哥父子受訪片掀討論 謝霆鋒向父撒嬌「冇咗你唔掂」 一句惹哭網民：你好本事
影視圈
12小時前
國產AI「四大天王」崛起 掌握逾萬億商業王國 月之暗面楊植麟僅34歲最年輕
國產AI「四大天王」崛起 掌握逾萬億商業王國 月之暗面楊植麟僅34歲最年輕
投資理財
5小時前
謝賢離世丨《星島頭條》獨家報導四哥離世日子 田啟文證前輩7月16日過身：低調處理
04:49
謝賢離世丨《星島頭條》獨家報導四哥離世日子 田啟文證前輩7月16日過身：低調處理
影視圈
12小時前
公屋出身新人「天價」禮金引議？ 女方家長開大口叫價168萬 新郎父嬲爆1句反駁 網民：嫁女定賣女呀
公屋出身新人「天價」禮金引議？ 女方家長叫價168萬 新郎父嬲爆1句反駁 網民：人口販賣嚟
生活百科
18小時前
杭州圖書館︱流浪漢入內遭投訴 館方18年前神回覆再熱傳：你有權選擇離開
杭州圖書館︱流浪漢入內遭投訴 館方18年前神回覆再熱傳：你有權選擇離開
即時中國
4小時前
由幼童到基層家庭：馬會構建社區護齒防線
社會資訊
2026-07-20 15:27 HKT
深圳氣象台預測，未來一星期，或有颱風於廣東省登陸。
颱風「紅霞」打到嚟？ 深圳氣象台：7‧26前後廣東登陸
即時中國
16小時前
苗金鳳設靈丨黃文慧徐寶鳳到場弔唁 高雄送別好拍檔 哽咽談謝賢：曾經幫過我
06:04
苗金鳳設靈丨黃文慧徐寶鳳到場弔唁 高雄送別好拍檔 哽咽談謝賢：曾經幫過我
影視圈
16小時前