天水圍Wetland連環沽 呎價高見2.12萬
更新時間：10:01 2026-07-22 HKT
發佈時間：10:01 2026-07-22 HKT
發佈時間：10:01 2026-07-22 HKT
一手貨尾銷情持續，新地旗下天水圍Wetland系列近月交投趨增，昨日Wetland Seasons Bay連沽2伙，合共套現逾2500萬，其中1期沽售1伙平台連天台特色戶，單位為2B座10樓B1室，面積725方呎，3房1套連梗廚戶型，附連58方呎平台及574方呎天台，以1537.5萬連一個車位成交，呎價約21207元。
而另外2期則售出別墅RV3的1樓A室，面積795方呎，4房1套連工作間套設計，成交價1001.7萬，呎價12600元。本月至今Wetland系列項目已售出6伙，套現近8800萬。
海日灣II逾1913萬售
億京旗下大埔白石角海日灣II再添成交，項目售出3座6樓A室，面積1225方呎，3房1套連多用途套房設計，成交價1913.4萬，呎價約15620元。受惠近期港鐵東鐵線白石角站落實新選址，項目銷情亦受帶動，於本月成功售出15伙，套現逾2.91億，整個海日灣系列於月內則合共售出24伙，套現逾4.83億。
維港．灣畔2151萬售
中國海外、九龍倉、恒基及嘉華合作發展的啟德新盤維港．灣畔售出5B座6樓B室，面積667方呎，3房1套間隔，成交價2151.2萬，呎價32252元。代理表示，買家鍾情項目屬現樓海景單位，客飯廳及睡房同享維港景致，故參觀後隨即入市作自住用途。
世茂旗下畢架山BEACON PEAK第1期亦添成交，為2座12樓C室，面積1302方呎，為3房連雙套房間隔，以2965.956萬售出，呎價22780元。
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