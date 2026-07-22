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元朗芊御周六次輪推售 共128伙

新盤速遞
更新時間：09:41 2026-07-22 HKT
發佈時間：09:41 2026-07-22 HKT

焦點新盤攻勢浪接浪，新地旗下元朗芊御連環加推後，落實周六（25日）展開次輪銷售，從現有價單中挑選118伙作公開發售，折實售價由398.75萬起，其中更首推第1座樓王單位發售，另會招標推售10伙，包括3房大宅及平台特色戶，迎合多元客源入市需要。

涵蓋12伙1房及106伙2房單位

芊御本周六次輪銷售的價單118伙，涵蓋12伙1房及106伙2房單位，首推第1座樓王發售，面積290至413方呎，以價單價計算市值近6億。

售價最低單位共有2伙，為1座3樓J及H室，面積均為290方呎，屬1房間隔，折實入場價398.75萬，呎價13750元；售價最高為1座8樓G室，面積404方呎，折實售價555.5萬，呎價13750元。

呎價最低單位亦有2伙，其中3座10樓A室面積413方呎，折實售價508.41萬，另同層M室，面積412方呎，折實售價507.18萬，呎價均為12310元。

次輪銷售當日，將分兩組揀樓，A組大手組別可優先揀樓，每組買家最少認購2伙，上限為4伙，當中不可涉及多於1伙1房戶；隨後進行B組揀樓程序，每組買家可購1至2伙。發展商預留60個單位於A組開售，即最少有58個單位待B組時段才正式開售。項目將於明日截票，然後在周五進行抽籤決定揀樓順序。

相關文章：元朗芊御加推60伙 每呎1.3萬 新開放1座2房示範單位

另招標推售10伙

另外，項目亦推出10伙同於周六起以招標方式發售，涵蓋5伙3房及5伙平台特色單位，面積由249方呎至568方呎，並首度推出3房單位，分別為2座的K室及L室，面積分別568及498方呎，較近錦田公路，是次推出的中層至高層單位，視野料能越過村屋享開揚山景。

位於映河路1A號的芊御由3座住宅大樓組成，共提供566個單位，面積介乎249至758方呎，涵蓋1房至4房戶型，主打2房單位佔逾80%，項目於過去周末進行首輪銷售，推出138伙單位即日沽清，期後以招標方式售出連平台特色戶，至今售出139伙，套現近7.4億。該特色戶位於2座2樓F室，面積340方呎，附設有面積232方呎平台，以649.34萬售出，呎價高見19098元創項目新高。項目預計關鍵日期為2027年5月17日，樓花期大約10個月。

相關文章：新地元朗芊御開價 首批120伙 每呎均價1.4萬 一房折實393萬入場

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