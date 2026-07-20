元朗芊御加推60伙 每呎1.3萬 新開放1座2房示範單位

新地旗下元朗芊御自上周六加推3號價單後，突擊再加推新價單應市，涉及60伙1房及2房戶，全數單位折實售價低於600萬元，折實平均呎價約13566元，發展商指屬原價加推，同時透露有機會於本周六（25日）展開次輪銷售。

芊御原價加推60伙

元朗芊御於上周六首輪推售即開紅盤，發展商當晚加推114伙應市後，再加推全新價單第4號共60伙應市，涵蓋8伙1房及52伙2房單位，面積介乎290至413方呎，單位定價478.16萬元至663.72萬元，呎價15476元至16846元，計算發展商提供最高16%折扣優惠後，折實售價約401.65萬元至557.52萬元，折實呎價約13000元至14150元。

芊御突擊再加推新價單應市，涉及60伙1房及2房戶。

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以折實平均呎價13566元計，與上一張價單的折實平均呎價13516元相若，發展商表示是次為原價加推，呎價稍有不同主要因為是次加推單位全數來自項目1座，樓層、景觀及座向有所不同所致。

首輪銷售以用家為主

是次加推入場售價單位為1座5樓H室及J室，面積均為290方呎，同為1房戶型，折實售價約401.65萬元，折實呎價約13850元；而售價最高為1座9樓G室，面積404方呎的2房間隔，折實售價約557.52萬元，折實呎價約13800元。

至於呎價最低單位分別為面積410方呎的1座5樓A室、面積378方呎的1座5樓D室、面積375方呎的1座5樓E室、面積395方呎的1座5樓F室，以及面積413方呎的1座5樓S室，該批單位均為2房間隔，折實呎價同為約13000元；呎價最高單位為1座9樓H及J室，同為面積290方呎及1房間隔，折實呎價約14151元，折實售價410.35萬元。

新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，項目價單連招標已售出139伙，套現近7.4億元，首輪銷售以用家為主，項目預計會在21日上載新一輪銷售安排，並有機會於本周六展開次輪銷售，屆時不排除推出更多3房及特色戶以招標形式發售。

新地張卓秀敏（左）表示，項目有機會於本周六展開次輪銷售。

新地代理業務部助理總經理（銷售）林青龍指，上周六加推的新價單首次涵蓋1座單位，外望項目園林景觀。而是次開放的新示範單位亦以1座12樓G室為藍本設計，並於加推後已開放予公眾參觀。

新示範單位為無改動交樓標準示範單位，面積404方呎，2房間隔，單位空間闊落，且廳房同向，配合玻璃大窗可觀望同樣開揚景致。

芊御1座12樓G室無改動交樓標準示位：

單位門旁設有玄關櫃，可存放日用品及鞋隻，為住戶提供充足儲物空間，設計方便貼心。客飯廳呈長方開則，可方便明確劃分空間，另外靈活性十足。睡房設有減音窗戶，外望景致同時亦可減免噪音影響。

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