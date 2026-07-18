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新盤餘貨連錄成交 海盈山分層戶2.82萬成交

新盤速遞
更新時間：15:35 2026-07-18 HKT
發佈時間：15:35 2026-07-18 HKT

新盤餘貨市場連錄成交，嘉里、信和、太古地產及港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋新盤港島南岸海盈山4B期亦錄成交，為1B座12樓E室，面積499方呎的2房戶，以1407.7萬成交，呎價約28210元。

柏蔚森昨連售2伙 套1590萬

新世界夥遠東合作發展的啟德柏蔚森系列銷情持續，昨日售出2伙，合共套現1590.6萬。其中柏蔚森II Victoria Forest 3座23樓F室，面積262方呎，1房連開放式廚房設計，享開揚前席遊艇海景，成交價672.2萬，呎價25,656，再創同類戶型呎價新高。現時僅餘最後1伙一房海景單位可供發售。

柏蔚森系列銷情持續，自現樓以來已火速售出310伙，套現逾25億。自開售以來累售947伙，共套現近70億，當中錄得不少大手投資客及外籍買家入市。

維港1號標售1伙 呎價2.6萬元

中國海外發展的啟德新盤維港1號，以招標方式沽出1B座36樓H室，面積598方呎，屬3房單位，成交價1565.1萬，呎價約26172元。

億京發展的大埔白石角海日灣I新添成交，為COURT A 2座12樓C室，面積1300方呎，以1727.9萬成交，呎價約13292元。據成交記錄冊顯示，買家採105天付款計劃。
 

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