元朗芊御收票 內地客佔比20% 夥銀行推定息按揭

新地發展的元朗新盤芊御連日收票理想， 新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，該盤入票客源方面，20%為內地人，80%為香港人，當中70%來自新界區，九龍區及港島區分別佔20%和10%。

可獲豁免最多12個月家居保費

張卓秀敏指，該盤特意夥拍滙豐為準買家提供定息按揭計劃，於指定日期前成功提取按揭貸款，便可享定息利率 2.73%，並專享額外3,888元按揭提取獎賞；此外買家更可獲豁免最多12個月家居保險保費。

折實入場價393.1萬元

該盤將於本周六（14日）進行首輪銷售，推出138伙價單單位外，並推出4伙特色戶同日起招標；以價單方式發售的138伙，涵蓋17伙1房及121伙2房，面積由289至413方呎，以最高16%折扣計算，折實售價393.1萬至585.8萬元，折實呎價11,950至14,745元。

售價最平單位為2座3樓C室，面積289方呎，屬1房間隔，折實入場價為393.1萬元，呎價13,602元；售價最高為2座16樓E室，面積400方呎，屬2房戶型，折實售價585.8萬元，呎價14,645元。