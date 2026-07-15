元朗芊御收逾5000票 周六首輪發售

新地旗下元朗錦田芊御連日來收票成績理想，發展商昨日上載銷售安排，落實本周六（14日）進行首輪銷售，推出138伙價單單位外，並推出4伙特色戶同日起招標，合共發售142伙，項目截至昨晚暫收逾5000票，超購35倍。

推138伙價單單位

項目以價單方式發售的138伙，涵蓋17伙1房及121伙2房，面積由289至413方呎，以最高16%折扣計算，折實平均呎價13660元，單位折實售價393.1萬至585.8萬，呎價11950至14745元。其中售價最平單位為2座3樓C室，面積289方呎，屬1房間隔，折實入場價為393.1萬，呎價13602元；售價最高為2座16樓E室，面積400方呎，屬2房戶型，折實售價585.8萬，呎價14645元。

芊御位於環球貿易廣場3樓大堂，昨日下午時份仍有一批睇樓客到場。

推4伙平台戶同日起招標

整批呎價最低單位為3座3樓M室，面積412方呎，屬2房間隔，折實售價492.34萬，折實呎價11950元，整批單位市值逾8.3億。周六同日以招標形式推售的4伙，主要為連平台特色戶，面積373至400方呎，招標期由本周六起至今年9月底。

銷售安排顯示，首輪銷售將分兩組進行揀樓，先進行的A組大手組別，每組買家最少認購2伙，上限則不多於4伙，並限制只能購1伙1房戶；隨後進行的B組，每組買家最少可認購1伙，上限為2伙。

芊御收票持續，位於九龍站環球貿易廣場3樓大堂，昨日下午時份仍有大批睇樓客到場參觀，情況相當不俗。市場消息指出，截至昨日晚上6時，項目已錄得逾5000個購樓意向登記，以周六首輪發售之138伙計算，超額認購逾35倍。項目將於周四（16日）截票，周五（17日）進行首軸抽籤程序。