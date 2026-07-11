新盤頻現高價成交 澄天呎售2.8萬 柏瓏造價創新高 林海山城1.45億沽

全新盤正式登場，有待推高一手氣氛，發展商近期主力銷售旗下新盤尚餘單位，並頻頻現高價成交，香港仔澄天頂層特色戶以雙破頂沽出，元朗柏瓏造價亦連環創出今年新高紀錄，豪宅新盤逾億個案趨增，大埔林海山城昨日以約1.45億沽出洋房，成交呎價2.75萬亦平項目最高紀錄。

澄天破頂 3房2518萬售出

英皇地產發展的香港仔現樓新盤澄天，昨日以招標形式沽出項目最後1伙，為26樓B室頂層天台特色戶，面積896方呎，連769方呎天台，屬3房套及工作間戶型，享有南區翠綠山景及香港仔海濱公園海景雙優質景致。

上述單位以2,518萬元售出，呎價28,103元，成交價及呎價再度創出項目新高。買家為內地高淨值家庭，半年前開始物色優質特色單位作自住用途，最終因地段優勢、景觀坐向及項目間隔等因素而落戶港島南區。

澄天全盤110伙經已售罄，合共套現逾7.05億。英皇地產將按市況為旗下項目以惜售策略作銷售部署。

柏瓏4房創新高 逾1917萬沽出

由信和牽頭，夥拍嘉華及中國海外合作發展的元朗錦上路柏瓏亦連環造出高價成交，項目昨日新添4房高價成交，單位為柏瓏II第9座16樓A1室，面積974方呎，以1,917.54萬售出，呎價高見1,9687元，成交價及呎價再創本年項目新高，並為項目於過去一周內兩度打破紀錄。

柏瓏系列所有4房戶已全部沽清，整個系列推售至今暫售出1,975伙，佔系列逾90%，累積套現逾171億元。項目日前亦上載新一份銷售安排，加推136伙應市，於下周一進行新一輪銷售。該批單位位於柏瓏III，當中56伙以價單形式於本月單位涵蓋1房、2房及3房，以到先得方式認購。

DEEP WATER SOUTH呎價逾3.3萬

會德豐地產與港鐵合作發展的DEEP WATER SOUTH 6A期昨日亦售出2C座8樓D室特色戶，面積304方呎，屬1房間隔，附設有126方呎平台，以1,021.4萬售出，呎價高見33,599元，創出6A期呎價新高紀錄。整個系列項目迄今共售出195伙，套現近36.4億。

香港興業及希慎興業合作發展的大埔林海山城，昨日添大額成交，位於林海徑7號洋房，面積5,281方呎，為4套房計，單位附設有1,393方呎花園、另有682方呎、以及963方呎天台，並設有面積約682方呎停車位，洋房並設有私人升降機，豪宅氣派十足，洋房昨日以1.456億獲承接，呎價27,571元。

上述成交價為項目推售以來的次高成績，呎價約2.75萬則平項目最高呎價紀錄，位於林海徑6號洋房於2023年7月售出，面積為5281方呎，為4套房間隔，單位附設有1,464方呎花園、963方呎天台，成交價呎價同為1.456億及27,571元。

本月至少8宗破頂個案

本月至今短短10天，新盤連同上述澄天雙破頂，已錄得最少8宗破頂個案，當中新地旗下4個項目本月齊創新高，最矚目為啟德天璽．海，位於MANSION 1座SKY MANOR複式單位，面積3,099方呎，以2.4792億連2個車位售出，呎價高見8萬，打破啟德區呎價新高紀錄；同系北角海璇1B期，亦於本月初以2億連2個車位售出2座19樓A室，面積2,373方呎，呎價高見84,282元，亦創出港島東呎價新高紀錄。