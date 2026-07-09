新地元朗芊御開價 首批120伙 每呎均價1.4萬 一房折實393萬入場 今起率先收票

踏入下半年終迎來首個全新項目推售，新地旗下元朗芊御「打響頭炮」，今日上載首張價單，涉及120伙，提供1房及2房戶型，折實售價393.1萬元起，折實呎價12,852元起，折實平均呎價14,039元。

首批涉120伙 涵蓋1及2房

芊御首批涉120伙，面積289至412方呎，涵蓋1房及2房戶型，價單定價467.98萬至699.77萬，價單呎價15300元至17613元，扣除發展商提供最高16%折扣優惠後，折實售價為393.1萬至587.8萬，折實呎價為約12852元至14795元，折實平均呎價14039元。

新地旗下元朗芊御上載首張價單，涉及120伙，提供1房及2房戶型，折實售價393.1萬元起，折實呎價12,852元起，折實平均呎價14,039元。

入場售價單位為2座3樓C室，面積289方呎，1房戶型，折實售價393.1萬，折實呎價13602元；呎價最平單位為2座3樓M室，面積412方呎，2房設計，折實售價529.5萬，折實呎價12852元。至於售價最高則為2座17樓E室，面積400方呎，2房間隔，折實售價587.8萬，折實呎價約14695元；呎價最高分別為2座17樓F及G室，面積分別為378及379方呎，同屬2房戶型，折實售價559.26萬及560.74萬，折實呎價約14795元。

張卓秀敏：屬市場價

新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，是次定價參考同區新盤及同系項目成交價，屬市場價錢，並形容為「芊芊Happy價」，另外首張價單全數單位折實售價均屬600萬以下。項目將於明日開放示範單位予公眾參觀及收票，預計下周加推新價單，且有一定提價空間，並最快下周開售，同時亦正積極考慮推出特色單位同步招標。

張卓秀敏亦提到，認為下半年樓市氣氛良好，並指不擔心內地資本管制機制，同時亦提到現時買樓「最實際、最穩陣」。

新地代理業務部總經理張卓秀敏（右）表示，是次定價參考同區新盤及同系項目成交價，屬市場價錢，並形容為「芊芊Happy價」。

新地代理業務部助理總經理（銷售）林青龍指出，是次推出的120伙全數位於項目2座3至17樓，包括12伙1房及108伙2房，面積介乎289至412方呎，提供園景及山景，而是次項目亦提供2種付款方法供買家選擇。

芊御第3座12樓D室連裝修示範單位：

同區鄰近芊御最近的新盤為新地同系PARK YOHO，近期亦錄得成交，呎價介乎1.45萬至1.5萬，芊御首批折實約1.4萬，貼近PARK YOHO造價，同區對上一個新盤為去年10月，信和牽頭發展的栢瓏III首批折實平均呎價約13938元，與芊御首批相若，但與項目近期售出的同類型單位平均呎價約1.7萬至1.87萬，則低逾10%。

芊御第3座12樓D室交樓標準示範單位：

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目折實入場價只需逾300萬，實屬「無敵價」，足見發展商賣樓誠意。北都屬未來香港經濟發展新引擎，項目坐落於樞紐位置，交通便利，生活配套完善，是次以低價登場，為市場帶來驚喜，預計市場反應將見熱烈，用家及投資客佔比料各半，亦包括不少內地客，預計首批單位可「一Q清袋」。

美聯高級董事布少明指，項目本次開價具市場吸引力，且對比同區一手餘貨有折讓，後續加推單位具備加價空間。項目可快捷接通多個跨境口岸，且兼具「三線三站」鐵路優勢，料吸引各類買家青睞，當中料以90及00後年輕置業族群為主。是次用家料佔約8成，同時亦料吸引長線投資客，佔比可達2成，預期項目落成入伙後，呎租可達50元，租金回報率料約4厘。

芊御第2座12樓K室交樓標準示範單位：

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提供多款現金回贈吸客 大手客回贈最可觀

發展商稱屬市價推盤，是次提供2種在付款方法供選用外，並設有大量現金回贈優惠，適用買家廣泛，回贈金額由1000元，至最高為樓價1%。

項目提供現金付款及靈活付款（即建期付款），折扣為16%及12%。發展商為選用建築期付款的買家設提早成交現金回贈，若於簽署臨時買賣合約的日期後120日內付清樓價，可享3.75%現金回贈，在120天至180天內完成交易就可享2.25%現金回贈。另提供二按服務，若買家不需要選用發展商提供的二按就可獲樓價2%現金回贈。

兩種付款方法並提供多項回贈計劃，針對買家亦相當廣泛，包括大手客、租客、業主、新婚客、外來人才、嬰兒出世，甚至廣東省擁有物業者，均可獲回贈。

當中以大手客回贈最為可觀，若買家選購2個至3個單位，可按戶型種類獲得單位成交價0.5%至0.75%現金回贈，一連選購4個單位就可按戶型獲得0.5%至1%現金回贈。

買家於簽定買賣合約前一年內若符合相關條件，亦可獲現金回贈，買家若曾居住或擁有元朗區、屯門區、荃灣區或葵青區物業，可獲1000元回贈；買家若曾居住新地1990年後落成住宅、或指定住宅物業、或新地Regency系列住宅，均可獲回贈，金額介乎1200至1800元。若買家於廣東省內擁有住宅物業，同樣可獲1000元現金回贈。

此外，若買家於今年內結婚，更可獲「百年好合」現金回贈，金額達3888元；另職業屬於指定工作或外來人才，亦可獲現金回贈，金額介乎2000至2200元。最後買家在指定期間生產嬰兒，同樣可獲現金回贈。

芊御戶型分布表

戶型 實用面積 (方呎) 單位數目 1房 249至290 54 2房 321至413 453 3房 460至544 58 4房 758 1 總數 566

芊御位於映河路1A號，即在錦田下高埔村、映河路一帶，毗鄰同系住宅項目爾巒。翻查資料，該項目在2023年中以逾6.7億完成補地價。項目住宅地盤佔地約17.53萬方呎，若以可建總樓面約25.08萬方呎計算，每呎樓面補地價約2684元。

從項目步行約1至2分鐘即達4個小巴及巴士站，提供22條路線覆蓋港九新界、北部都會及機場，多達13條交通路線直達港鐵錦上路站，15條路線達元朗站，2條路線直達興建中的凹頭站。其中9條路線直達大欖轉車站，貫連多達40多條交通路線，縱橫港九新界。

芊御位於映河路1A號，即在錦田下高埔村、映河路一帶，毗鄰同系住宅項目爾巒。

區內近月一手呎價高見1.96萬

位於錦田的芊御，位置於同系爾巒的前方，區內近年不乏新盤供應，包括由信和牽頭，夥拍嘉華及中國海外的柏瓏，以及新地同系PARK YOHO貨尾單位，成交呎價介乎1.45萬至1.96萬水平。

柏瓏II亦添成交，於周三（8日）以招標方式售出8座1樓A2室，面積831方呎，為3房連工人套房間隔，成交價1598.22萬，呎價19232元。項目日前則售出8座12樓A1室，面積977方呎，屬4房連套房間隔，以1915萬售出，呎價19600元，成交價及呎價均屬近月錦田新盤中最高。柏瓏III已上載新一份銷售安排，推出136伙發售，其中包括以價單方式推售56伙於本月13日以先到先得方式推售，同日推出80伙以招標方式發售，招標期至今年9月底。

新地同系PARK YOHO系列項目近期亦錄得成交，其中PARK YOHO Napoli位於22座16樓A室，面積1049方呎，屬4房連套房間隔，以1521.05萬售出，呎價14500元。

同系峻巒近期亦出一伙貨尾單位，為11B座18樓B室特色戶，面積746方呎，為3房連套房間隔，附設有378方呎天台，單位以1119萬售出，呎價15000元。