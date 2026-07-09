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元朗芊御開價 首批120伙 每呎均價1.4萬 入場費393萬

新盤速遞
更新時間：12:52 2026-07-09 HKT
發佈時間：12:52 2026-07-09 HKT

新地旗下元朗芊御於今日上載首張價單，涉及120伙，提供1房及2房戶型，折實售價393.1萬元起，折實呎價12,852元起，折實平均呎價14,039元。

新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，是次定價參考同區新盤及同系項目成交價，屬市場價錢，並形容為「芊芊Happy價」。首張價單全數單位折實售價均屬600萬元以下。項目將於本周六（11日）開放示範單位及收票，預計下周加推新價單，且有一定提價空間，並預計最快下周開售。項目亦正積極考慮推出特色單位同步招標。

新地旗下元朗芊御於今日上載首張價單，涉及120伙，提供1房及2房戶型，折實售價393.1萬元起，折實呎價12,852元起，折實平均呎價14,039元。
新地旗下元朗芊御於今日上載首張價單，涉及120伙，提供1房及2房戶型，折實售價393.1萬元起，折實呎價12,852元起，折實平均呎價14,039元。

芊御第3座12樓D室連裝修示範單位：

新地代理業務部助理總經理（銷售）林青龍指出，是次推出的120伙全數位於項目2座3至17樓，提供園景及山景，包括12伙1房及108伙2房，面積介乎289至412方呎，計算最高16%折扣優惠後，折實售價393.1萬至587.8萬元，折實呎價12,852至14,795元，折實平均呎價14,039元。

芊御第3座12樓D室交樓標準示範單位：

林青龍續指，項目入場售價單位為2座3樓C室，面積289方呎，1房戶型，折實售價393.1萬元，折實呎價13,602元。呎價最平單位為2座3樓M室，面積412方呎，2房設計，折實售價529.5萬元，折實呎價12,852元。

芊御第2座12樓K室交樓標準示範單位：

相關文章：元朗芊御上樓書涉566伙 主打2房戶 最快下周開賣

芊御戶型分布表

戶型 實用面積 (平方呎) 單位數目
1房 249至290 54
2房 321至413 453
3房 460至544 58
4房 758 1
  總數 566

芊御位於映河路1A號，即在錦田下高埔村、映河路一帶，毗鄰同系住宅項目爾巒。翻查資料，該項目在2023年中以逾6.7億完成補地價。項目住宅地盤佔地約17.53萬方呎，若以可建總樓面約25.08萬方呎計算，每呎樓面補地價約2684元。

從項目步行約1至2分鐘即達4個小巴及巴士站，提供22條路線覆蓋港九新界、北部都會及機場，多達13條交通路線直達港鐵錦上路站，15條路線達元朗站，2條路線直達興建中的凹頭站。其中9條路線直達大欖轉車站，貫連多達40多條交通路線，縱橫港九新界。

芊御位於映河路1A號，即在錦田下高埔村、映河路一帶，毗鄰同系住宅項目爾巒。
芊御位於映河路1A號，即在錦田下高埔村、映河路一帶，毗鄰同系住宅項目爾巒。

區內近月一手呎價高見1.96萬

位於錦田的芊御，位置於同系爾巒的前方，區內近年不乏新盤供應，包括由信和牽頭，夥拍嘉華及中國海外的柏瓏，以及新地同系PARK YOHO貨尾單位，成交呎價介乎1.45萬至1.96萬水平。

柏瓏II7月8日亦添成交，以招標方式售出8座1樓A2室，面積831方呎，為3房連工人套房間隔，成交價1598.22萬，呎價19232元。項目日前則售出8座12樓A1室，面積977方呎，屬4房連套房間隔，以1915萬售出，呎價19600元，成交價及呎價均屬近月錦田新盤中最高。栢瓏II現時僅餘4伙單位待售。據代理透露，栢瓏III剛於6月取得入伙紙，項目正準備開放現樓參觀，屆時再重啟新一輪銷售。

新地同系PARK YOHO系列項目近期亦錄得成交，其中PARK YOHO Napoli位於22座16樓A室，面積1049方呎，屬4房連套房間隔，以1521.05萬售出，呎價14500元。

同系峻巒近期亦出一伙貨尾單位，為11B座18樓B室特色戶，面積746方呎，為3房連套房間隔，附設有378方呎天台，單位以1119萬售出，呎價15000元。

 芊御基本資料
地址 元朗映河路1A號
座數 3座
單位數目 566伙
戶型 1房至4房
實用面積 249至758方呎
預計關鍵日期 2027年5月17日
示範單位地址 環球貿易廣場57樓
發展商 新地
芊御官方專頁

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