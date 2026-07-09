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揚海最後一伙分層3房大宅4360萬沽 每呎4.63萬 創今年黃竹坑同類戶型新高

新盤速遞
更新時間：12:27 2026-07-09 HKT
發佈時間：12:27 2026-07-09 HKT

由嘉里、信和及港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸揚海昨日標售項目最後1伙分層3房戶，為1B座29樓B室，面積為941方呎，單位為3房1套設計，擁開揚深灣海景。單位以4359.84萬售出，呎價約46332元，呎價及成交價均創今年黃竹坑站上蓋項目3房戶新高。項目現時尚餘少量海景4房1套、4房2套及特色單位可供發售。

而嘉里牽頭發展、同區的海盈山4B期昨日連售2伙2房戶，為1B座的6樓E室及11樓D室，面積分別499及484方呎，成交價1374.5萬及1369.9萬，成交呎價分別27545及28304元。

 

柏傲莊III4房呎價2.45萬

新世界及港鐵合作發展的大圍柏傲莊III都錄大宅成交，項目1A座9樓A室，為面積991方呎的4房1套戶型，以2428萬成交，呎價約24501元。

同系西貢現樓豪宅項目傲瀧昨日亦添成交，位於C座Garden Duplex 6號複式戶，面積2699方呎，附設有444方呎花園，連2個車位以4602.5萬售出，呎價17053元。

Wetland特色戶1796萬售

新地天水圍Wetland Seasons Bay第1期昨日亦添成交，為5A座10樓C9室特色戶，面積947方呎，附設有125方呎平台及395方呎天台，單位連同一個車位以1796.9萬成交，呎價18975元。

凱和山最新售出3房，以1290萬連一個車位售出，呎價12585元。
凱和山最新售出3房，以1290萬連一個車位售出，呎價12585元。

凱和山1290萬連車位沽

路勁旗下凱和山最新售出1座15樓A室，屬3房1套連工作間間隔，面積1025方呎，以1290萬連一個車位售出，呎價12585元。據悉，買家為本地換樓客，購入單位作自住用途。

相關文章：凱和山千呎戶1290萬沽 呎售1.25萬

澐璟5日沽4伙涉逾3.7億

由華潤置地（海外）及保利置業攜手發展的啟德澐璟過去5日以招標形式連環售出4伙四房雙套大宅，成交總值逾3.7億，當中最新售出1座18樓B室，面積1870方呎，以8928.85萬售出，呎價47748元。

同區嘉華、會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣2期亦錄交投，項目1C座32樓L室，面積305方呎，屬於1房戶型，以732萬售出，呎價約24000元。

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