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新盤貨尾銷情續旺 滶蘊2房每呎3.39萬沽

新盤速遞
更新時間：10:46 2026-07-08 HKT
發佈時間：10:46 2026-07-08 HKT

新盤貨尾銷情持續向好，新世界旗下九龍塘滶蘊於昨售出5樓E1室，面積561方呎，2房連梗廚設計，成交價1905.2萬，呎價約33961元，項目現時僅餘最後2伙同類型單位可供發售。

據了解，該本地買家有見項目附近國際學校及名校林立，加上屬全新低密度超級豪宅項目，而且距離港鐵九龍塘站僅約7分鐘步程。項目推出至今已成功售出61伙，套現近27億。

信和夥拍資本策略及港鐵合作發展的油塘栢景峰亦售出2座37樓B6室，面積371方呎，2房間隔，單位最新以698.36萬售出，呎價約18824元。

新地發展大埔白石角雲滙2期以招標形式售出11座21樓A1室天台特色戶。
新地發展大埔白石角雲滙2期以招標形式售出11座21樓A1室天台特色戶。

雲滙成交價3498萬

新地發展大埔白石角雲滙2期以招標形式售出11座21樓A1室天台特色戶，面積1091方呎，3房1套連儲物室及工作間套房設計，附連697方呎天台，連一個車位以3498萬售出，呎價32062元，創該期數成交價及呎價新高。

華潤置地（海外）及保利置業合作發展的啟德澐璟連沽2伙4房雙套單位，單日套現逾1.89億，其中2座30樓A室，面積1909方呎，造價9703.75萬，呎價約50832元。

海德園連沽4伙

太古地產牽頭發展的柴灣海德園1期連沽4伙，單日套現約4245萬。其中項目以價單形式售出1伙1房標準戶，該戶型單位現已全數沽清，另標售3伙2房1套單位，成交價介乎約763萬至1196萬，呎價約17471元至20883元。

是次買家包括本地用家及內地投資客，當中有買家因項目鄰近東區校網及區內專上院校配套而選擇入市。

另外，宏安旗下黃大仙薈淳加推新價單涉21伙，包括9伙開放式戶、10伙2房戶及2伙3房戶，面積介乎202至468方呎，計算最高優惠後，折實售價458.8萬至1088.8萬，折實呎價約19968至23702元，折實平均呎價22008元。

同時，項目亦上調4伙餘貨價錢，幅度介乎約1%至5%。發展商同日上載全新銷售安排，於本周六（11日）以先到先得形式推售23伙。

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