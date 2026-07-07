天璽·海呎價8萬貴絕啟德 複式戶2.47億雙破頂 相隔2年重拾樓王寶座
發佈時間：11:48 2026-07-07 HKT
近期新盤造價頻頻破頂，尤以豪宅新盤更為顯著，新地旗下啟德臨海豪宅項目天璽．海，昨日錄雙破頂成交，項目一個複式戶以約2.47億售出，呎價高見8萬，成交價及呎價創系列新高，當中呎價更打破啟德區新高紀錄，重拾區內樓王寶座。
3099呎5房3套連2車位
天璽．海昨日以招標方式售出的單位，位於低座Mansion 1座2樓至3樓Sky Manor，面積3099方呎，另設有437方呎平台，屬5房連3套房連平台複式戶，單位連2個車位以2.4792億售出，成交呎價達80000元，成交金額及呎價均創出天璽．海系列新高紀錄，呎價更打破啟德發展區紀錄，呎價區內稱王。
成交紀錄顯示，買家採用180天付款方法，並可享4.25%印花稅現金回贈及新地會1萬元現金回贈。
翻查紀錄，舊紀錄已是2年前，即2024年6月，由華潤置地（海外）及保利置業發展的澐璟所造出，位於HARBOUR LIGHT Masion A座Villa 1洋房，面積達4837方呎，單位附設1097方呎花園、826方呎天台，並設有私人泳池、升降機設施，以3.8億售出，呎價78561元，即天璽．海昨日售出單位呎價，高出舊紀錄1.8%。
事實上，天璽．海於2024年3月推售時，曾以6.79萬創出區內新高，項目不足一個月再售出位於5座SKYPLEX複式戶，呎價達7.3萬推高區內紀錄，但僅保持不足3個月，澐璟於2024年6月先後售Villa 2及Villa 1洋房，當中Villa 1呎價保持至昨日，才被天璽．海取代。現時啟德區呎價最高的首5位，均由天璽．海及澐璟所包攬。
啟德歷來呎價最高成交：
|樓盤
|單位
|面積（方呎）
|成交價（億）
|呎價（元）
|成交時間
|天璽．海
|Mansion 1 Sky Manor（Duplex）
|3099
|2.4792
|80000
|26年7月
|澐璟
|HARBOUR LIGHT Masion A Villa 1
|4837
|3.8
|78561
|24年6月
|澐璟
|HARBOUR LIGHT Masion A Villa 2
|4634
|3.4
|73371
|24年6月
|天璽．海
|5座27及28樓 SKYPLEX
|3156
|2.30388
|73000
|24年4月
|天璽．海
|3座27樓 SKY MANOR
|2191
|1.48869
|67946
|24年3月
巨無霸廳達1000呎
造出雙破頂的天璽．海Sky Manor複式戶，樓書平面圖顯示，單位2樓為客飯廳及廚房位置，大廳長超過32呎，深度最深超過38呎，巨無霸大廳面積達1000方呎，擁全維港景致，大廳外接平台；3樓為睡房層，主人房設有衣帽間，浴室為「五件頭」設計，豪宅氣派十足。
單位呎價雖然打破啟德紀錄，但同座位於地下、1至3樓的VICTORIA HOUSE，面積達4395方呎，並設有私人泳池，相信項目仍有力推高呎價最高紀錄。
整個天璽．海已屬現樓，分3期發展，共提供439伙，面積由498至4680方呎，涵蓋2房至5房間隔，3期項目均已推出以招標方式發售，迄今共售出119伙，套現金額接近75億。