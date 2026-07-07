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天璽·海呎價8萬貴絕啟德 複式戶2.47億雙破頂 相隔2年重拾樓王寶座

新盤速遞
更新時間：11:48 2026-07-07 HKT
發佈時間：11:48 2026-07-07 HKT

近期新盤造價頻頻破頂，尤以豪宅新盤更為顯著，新地旗下啟德臨海豪宅項目天璽．海，昨日錄雙破頂成交，項目一個複式戶以約2.47億售出，呎價高見8萬，成交價及呎價創系列新高，當中呎價更打破啟德區新高紀錄，重拾區內樓王寶座。

3099呎5房3套連2車位

天璽．海昨日以招標方式售出的單位，位於低座Mansion 1座2樓至3樓Sky Manor，面積3099方呎，另設有437方呎平台，屬5房連3套房連平台複式戶，單位連2個車位以2.4792億售出，成交呎價達80000元，成交金額及呎價均創出天璽．海系列新高紀錄，呎價更打破啟德發展區紀錄，呎價區內稱王。

天璽·海昨日以呎價8萬售出複式戶，相隔逾2年重拾樓王紀錄。
天璽·海昨日以呎價8萬售出複式戶，相隔逾2年重拾樓王紀錄。

成交紀錄顯示，買家採用180天付款方法，並可享4.25%印花稅現金回贈及新地會1萬元現金回贈。

翻查紀錄，舊紀錄已是2年前，即2024年6月，由華潤置地（海外）及保利置業發展的澐璟所造出，位於HARBOUR LIGHT Masion A座Villa 1洋房，面積達4837方呎，單位附設1097方呎花園、826方呎天台，並設有私人泳池、升降機設施，以3.8億售出，呎價78561元，即天璽．海昨日售出單位呎價，高出舊紀錄1.8%。

事實上，天璽．海於2024年3月推售時，曾以6.79萬創出區內新高，項目不足一個月再售出位於5座SKYPLEX複式戶，呎價達7.3萬推高區內紀錄，但僅保持不足3個月，澐璟於2024年6月先後售Villa 2及Villa 1洋房，當中Villa 1呎價保持至昨日，才被天璽．海取代。現時啟德區呎價最高的首5位，均由天璽．海及澐璟所包攬。

啟德歷來呎價最高成交：

樓盤 單位 面積（方呎） 成交價（億） 呎價（元） 成交時間
天璽．海 Mansion 1 Sky Manor（Duplex） 3099 2.4792 80000 26年7月
澐璟 HARBOUR LIGHT Masion A Villa 1 4837 3.8 78561 24年6月
澐璟 HARBOUR LIGHT Masion A Villa 2 4634 3.4 73371 24年6月
天璽．海 5座27及28樓 SKYPLEX 3156 2.30388 73000 24年4月
天璽．海 3座27樓 SKY MANOR 2191 1.48869 67946 24年3月

巨無霸廳達1000呎

造出雙破頂的天璽．海Sky Manor複式戶，樓書平面圖顯示，單位2樓為客飯廳及廚房位置，大廳長超過32呎，深度最深超過38呎，巨無霸大廳面積達1000方呎，擁全維港景致，大廳外接平台；3樓為睡房層，主人房設有衣帽間，浴室為「五件頭」設計，豪宅氣派十足。

單位呎價雖然打破啟德紀錄，但同座位於地下、1至3樓的VICTORIA HOUSE，面積達4395方呎，並設有私人泳池，相信項目仍有力推高呎價最高紀錄。

整個天璽．海已屬現樓，分3期發展，共提供439伙，面積由498至4680方呎，涵蓋2房至5房間隔，3期項目均已推出以招標方式發售，迄今共售出119伙，套現金額接近75億。

相關文章：天璽．海4房大宅4687萬沽 每呎4.05萬

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