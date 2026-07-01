上半年新盤交投1.15萬宗創7年新高

今年上半年整體一手成交宗數錄逾1.15萬宗，連升4年之餘，兼創7年以來新高；最新數字僅次於2019年上半年的約1.16萬宗，為2013年《一手住宅物業銷售條例》實施以來次高紀錄；期內多個矚目新盤紛上演「即日沽清」熱潮，吸引大批投資者及大手客入市連環掃貨，最矚目為新地西沙SIERRA SEA 2A及2B期，共沽逾1472伙，屬期內全港唯一銷量突破千伙新盤。

其次為信和、嘉里、嘉華及招商局置地合作發展的將軍澳日出康城海堤灣I，期內沽出約819伙。另外，恒基等發展的紅磡首岸亦售出654伙；同系土瓜灣壹沐則錄553宗成交。

SIERRA SEA共沽1472伙

至於按月方面，上月新盤市場未有大型全新盤推售，加上發展商策略轉趨「重價不重量」，令連續16個月破千宗的新盤成交「斷纜」，共錄逾840宗，按月跌約60%。事實上，期內最交投量最多為首岸系列累售85伙。

其他新盤亦取得不俗銷情，會德豐地產牽頭發展的啟德現樓MIAMI QUAY兩期合共售出68伙；太古地產旗下柴灣海德園售出65伙；新世界旗下九龍塘豪宅項目滶蘊於上月起展開銷售，並售出60伙。

皓日成交價943萬

另外，新盤市場昨亦錄成交，包括恒隆旗下九龍灣皓日，以招標形式售出32樓B室，面積約455方呎，採2房連開放式廚房設計，折實成交價約943萬，折實呎價約20726元。項目合共提供294伙，目前可供選購2房戶尚餘約20餘伙，僅佔整體供應約9%。