Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上半年新盤交投1.15萬宗創7年新高

新盤速遞
更新時間：14:46 2026-07-01 HKT
發佈時間：14:46 2026-07-01 HKT

今年上半年整體一手成交宗數錄逾1.15萬宗，連升4年之餘，兼創7年以來新高；最新數字僅次於2019年上半年的約1.16萬宗，為2013年《一手住宅物業銷售條例》實施以來次高紀錄；期內多個矚目新盤紛上演「即日沽清」熱潮，吸引大批投資者及大手客入市連環掃貨，最矚目為新地西沙SIERRA SEA 2A及2B期，共沽逾1472伙，屬期內全港唯一銷量突破千伙新盤。

其次為信和、嘉里、嘉華及招商局置地合作發展的將軍澳日出康城海堤灣I，期內沽出約819伙。另外，恒基等發展的紅磡首岸亦售出654伙；同系土瓜灣壹沐則錄553宗成交。

SIERRA SEA共沽1472伙

至於按月方面，上月新盤市場未有大型全新盤推售，加上發展商策略轉趨「重價不重量」，令連續16個月破千宗的新盤成交「斷纜」，共錄逾840宗，按月跌約60%。事實上，期內最交投量最多為首岸系列累售85伙。

其他新盤亦取得不俗銷情，會德豐地產牽頭發展的啟德現樓MIAMI QUAY兩期合共售出68伙；太古地產旗下柴灣海德園售出65伙；新世界旗下九龍塘豪宅項目滶蘊於上月起展開銷售，並售出60伙。

皓日成交價943萬

另外，新盤市場昨亦錄成交，包括恒隆旗下九龍灣皓日，以招標形式售出32樓B室，面積約455方呎，採2房連開放式廚房設計，折實成交價約943萬，折實呎價約20726元。項目合共提供294伙，目前可供選購2房戶尚餘約20餘伙，僅佔整體供應約9%。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
家居裝修
10小時前
長者七一優惠！8大交通/餐飲/景點 長者咭、樂悠咭折扣 自助餐半價、蛋撻71折、$18下午茶餐
長者七一優惠！8大交通/餐飲/景點 長者咭、樂悠咭折扣 自助餐半價、蛋撻71折、$18下午茶餐
生活百科
22小時前
「播音皇帝」李我遺孀瀟湘激罕曝光 97歲生日真實狀態令人讚嘆 鶼鰈情深昔為愛同住護老院相扶持
「播音皇帝」李我遺孀瀟湘激罕曝光 97歲生日真實狀態令人讚嘆 鶼鰈情深昔為愛同住護老院相扶持
影視圈
7小時前
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-30 10:45 HKT
黃錦輝酒駕︱立法會議員黃錦輝 涉於前晚醉駕撞到兩車被捕
01:40
黃錦輝酒駕︱立法會議員黃錦輝 涉於前晚醉駕撞到兩車被捕
政情
3小時前
南韓女消防員被揭強逼陪酒24次跳樓亡 調查報告證遭霸凌 17人遭停職
即時國際
7小時前
夏日雨季1方法免費借遮！全港逾80個雨傘借還點 18歲以上就借得 網民盛讚：又長又輕
夏日雨季1方法免費借遮！全港逾80個雨傘借還點 18歲以上就借得 網民盛讚：又長又輕
生活百科
23小時前
根德園幼稚園今日正式停辦 擁有60年歷史培育3萬名校友 家長感嘆：一個時代的終結
親子
19小時前
WhatsApp重大私隱更新｜新增「用戶名」無電話號碼都可對話！即睇2步預先登記搶名教學
WhatsApp重大私隱更新｜新增「用戶名」無電話號碼都可對話！即睇4步預先登記搶名教學
生活百科
2026-06-30 12:52 HKT
半小時痛失50萬！新型「真人+AI」洗腦騙局殺到 化身「假HKTVmall」陷阱 網民震驚：唔敢話唔中招｜Juicy叮
半小時痛失50萬！新型「真人+AI」洗腦騙局殺到 化身「假HKTVmall」陷阱 網民震驚：唔敢話唔中招｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-30 14:54 HKT