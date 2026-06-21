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滶蘊2房呎售3.84萬 創同類新高

新盤速遞
更新時間：10:34 2026-06-21 HKT
發佈時間：10:34 2026-06-21 HKT

一手市場交投持續，昨單日共錄約15宗成交，其中新世界旗下九龍塘豪宅項目滶蘊售出地下G3室花園特色戶，面積467方呎，採2房1套設計，附連291方呎花園，成交價1794.6萬，呎價38428元，呎價創同類單位新高。

據了解，買家為新香港人，鍾情項目附近國際學校及名校林立，是傳統「學區房地段」，加上屬全新低密度超級豪宅項目，而且距離港鐵九龍塘站僅約7分鐘步程，故決定入市。項目推出後約兩周累售59伙，套現近27億，而招標售出的低密度大宅平均成交價逾5600萬，呎價近4萬。

柏蔚森系列連錄成交

另外，集團夥拍遠東發展的啟德柏蔚森系列亦連錄成交，單日沽出5伙，合共套現3820.4萬。昨成交金額最高單位為柏蔚森I第5座9樓A室，面積512方呎，3房設計，以1105.7萬招標成交，呎價約21596元。

而柏蔚森III則錄得連錄3宗成交，單位分別為1座6樓J室、9樓D室及19樓K室，面積介乎260至263方呎，成交價介乎554.5萬至599.6萬，呎價介乎約21245元至23062元。

壹沐2期累沽約11伙

恒基發展的土瓜灣壹沐2期售出2座17樓C室，面積350方呎，2房間隔，成交價794.34萬，呎價22695元。項目本月累沽約11伙，套現逾7709萬，而今年開售至今則累沽277伙，佔全盤逾66%。

協成行發展位於筲箕灣的現樓新盤傲華新錄成交，為25樓A室，面積343方呎，另有38方呎「三合一」露台，屬1房單位，以776.2萬成交，呎價約22630元；據成交記錄冊資料顯示，買家採120天現金優惠付款計劃，享5%折扣優惠，另有家具優惠，可免費獲贈展示於該住宅物業家具和物件。

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