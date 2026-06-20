啟德海灣加價約2%發售 下周一起開賣27伙

市場上多個發展商重新部署新一輪推盤，由嘉華、會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣，昨更新改過往價單，為指定單位調整定價，主要加價約2%至3%；發展商另上載銷售安排，系列兩期項目將於下周一（22日）起開賣共27伙。

發展商更新10個啟德海灣1期餘貨單位定價，面積介乎288至450方呎，涵蓋1房至2房戶型單位，原先定價878.4萬至1882.4萬，最新增至905萬至1888.8萬。除了3伙有額外增加折扣優惠的單位外，其餘7伙提價幅度介乎2.25%至3.03%。

以2C座28樓H室為例，面積305方呎1房戶，定價由878.4萬提高至905萬，幅度約3.03%。至於2B座29樓C室為現樓示範單位，將連家具開售，面積450方呎，2房戶型，定價由1882.4萬增至1888.8萬，同時增加18%折扣優惠，最高折扣率達37%，最新折實售價約1265.5萬，折實呎價約28122元。

根據項目最新銷售安排，上述10伙將於下周一以先到先得形式開賣，同日起會標售啟德海灣1期6伙高層戶，以及項目2期的11伙單位。

HENLEY更新價單 提價1.5%或2.5%

恒基旗下啟德HENLEY系列亦更新價單為個別單位提價1.5%或2.5%，於THE HENLEY I的5伙提價單位中，2座8樓及9樓A室，面積889方呎，屬3房1套戶型，劃一提價2.5%，最新定價2865.9萬及2866.2萬。其餘3伙為2座7樓、8樓及12樓的D室，面積546方呎，為2房連儲物室間隔，定價由1797.9萬至1837.5萬，劃一提高1.5%到1824.9萬至1865.1萬。

同系列HENLEY PARK 16伙提價，包括1B座2樓至11樓之間的9伙D室及2樓至9樓的7伙F室，面積564至609方呎，2房連儲物室間隔，原價1686.9萬至1902.7萬，提高1.5%到1712.2萬至1931.2萬。

